Malago nuovo Presidente FIGC, Notti Mondiali lo omaggia con un bis: la Rai stravolge il palinsesto Una giornata speciale tra calcio, televisione e cambi di programmazione che hanno rivoluzionato il palinsesto della Rai. Ecco come il nuovo ruolo di Malagò interferirà con la tv.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC ha avuto un impatto immediato non soltanto sul mondo del calcio italiano, ma anche sulla programmazione televisiva della Rai, che ha deciso di dedicare ampio spazio a un evento considerato particolarmente significativo per il futuro della Federazione. In una giornata già segnata dagli appuntamenti dei Mondiali 2026, il servizio pubblico ha infatti modificato il proprio palinsesto, costruendo una serata ricca di sport, approfondimenti e ospiti d’eccezione.

L’elezione di Giovanni Malagò come presidente FIGC

La nomina di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresenta uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni per il movimento calcistico nazionale. Dopo aver guidato il CONI per oltre un decennio, Malagò si appresta ora a raccogliere una nuova sfida in un momento particolarmente delicato e importante per il calcio italiano. L’interesse attorno alla sua elezione è stato tale da spingere la Rai a organizzare una presenza televisiva immediata del neo presidente, che sarà protagonista della sua prima apparizione pubblica in TV proprio poche ore dopo il voto che lo ha portato alla guida della FIGC. Un debutto televisivo atteso e simbolico, destinato a richiamare l’attenzione non soltanto degli addetti ai lavori ma anche degli appassionati che seguono con interesse le vicende della Nazionale e del calcio italiano.

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Notti Mondiali raddoppia per l’occasione

Per celebrare l’evento, la Rai ha deciso di concedere un bis a Notti Mondiali, il programma di riferimento dedicato alla rassegna iridata. La trasmissione condotta da Alessandro Antinelli andrà infatti in onda con uno speciale anticipato su Rai 2, previsto alle 21.20 subito dopo TG2 Post. Nel corso della puntata, oltre all’intervista al nuovo presidente federale, verranno analizzati i principali temi legati ai Mondiali 2026, con particolare attenzione ai risultati e alle immagini delle partite più recenti. La presenza di Malagò rappresenta il vero valore aggiunto della serata, trasformando quello che sarebbe stato un normale approfondimento sportivo in un appuntamento speciale costruito attorno a una delle notizie più importanti della giornata. L’approfondimento proseguirà poi nella tradizionale edizione notturna di Notti Mondiali, in programma su Rai 1 a mezzanotte, dove troveranno spazio ulteriori analisi e commenti sulle gare disputate.

Palinsesto Rai rivoluzionato per i Mondiali

L’altra grande protagonista della giornata è la sfida tra Argentina e Austria, trasmessa in diretta su Rai 1 in una fascia oraria inconsueta. Il collegamento prenderà il via già dalle 18.40 con il prepartita, mentre il calcio d’inizio è previsto alle 19. Questa scelta ha inevitabilmente comportato una profonda revisione della programmazione della rete ammiraglia. Saltano infatti gli appuntamenti quotidiani con Reazione a Catena, Cinque Minuti e Affari Tuoi, mentre l’edizione serale del TG1 slitterà in avanti rispetto all’orario abituale. Una vera e propria rivoluzione televisiva che testimonia quanto la Rai stia investendo sulla copertura dei Mondiali e, in questa particolare occasione, anche sull’elezione di Giovanni Malagò.

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