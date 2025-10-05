Màkari, Claudio Gioè alle prese con nuovi enigmi e sentimenti ingarbugliati nella quarta stagione
Il quarto capitolo della serie sulle vicende di Saverio Lamanna è pronta per tornare su Rai 1 con 4 prime serate.
Lunedì 6 ottobre 2025 torna su Rai 1 la quarta stagione di Màkari. Claudio Gioè è di nuovo Saverio Lamanna, lo scrittore e giornalista prestato alle indagini, affiancato dal suo inseparabile Piccionello interpretato da Domenico Centamore.
Quattro nuove prime serate che ci porteranno dritti in Sicilia, tra gialli da risolvere e sentimenti complicati. Le indagini non mancheranno, ma questa volta il vero enigma sarà il cuore di Saverio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Accanto a Gioè e a Pantano ritroviamo volti amatissimi come Antonella Attili, Filippo Luna, Eurydice El–Etr, Eugenio Franceschini e Tuccio Musumeci. Una squadra affiatata che ha già conquistato milioni di spettatori e che torna con nuove sfide da affrontare. Curiosi di saperne di più? Trovate tutto nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Claudio Gioè, non solo Màkari: il cambiamento radicale in questa serie Tv su RaiPlay
Il protagonista della fiction ambientata in Sicilia si butta in un ruolo inusuale ne...
Rai, le novità di ottobre 2025: Geppi Cucciari mattatrice e Ranucci riparte (tra le polemiche)
Un mese ricco di appuntamenti che mescolano fiction di successo, volti amati e anche...
Rai 1 riavvia Màkari 3: Claudio Gioè travolto da due ex fidanzate e un omicidio
La serie con Claudio Gioè riparte stasera (domenica 1 giugno) in replica su Rai 1, m...
Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore
Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
Montalbano, arriva l’erede di Luca Zingaretti in TV: ecco il nuovo commissario. Chi è
Stando ai rumor sbarcherà nel mondo del piccolo schermo una nuova serie tratta dai r...
Blanca 3, la prima puntata fa piangere. La reazione dei fan: “Non può essere lui”
Il debutto della terza stagione dell’amata serie Rai ha suscitato la protesta di mol...
I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal th...
Don Matteo 15, il mega-spoiler sulla coppia Diego-Giulia accende i fan: cosa succederà
Secondo le ultime indiscrezioni, sul set di Spoleto si sarebbe verificato un evento ...