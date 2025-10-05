Màkari, Claudio Gioè alle prese con nuovi enigmi e sentimenti ingarbugliati nella quarta stagione Il quarto capitolo della serie sulle vicende di Saverio Lamanna è pronta per tornare su Rai 1 con 4 prime serate.

Lunedì 6 ottobre 2025 torna su Rai 1 la quarta stagione di Màkari. Claudio Gioè è di nuovo Saverio Lamanna, lo scrittore e giornalista prestato alle indagini, affiancato dal suo inseparabile Piccionello interpretato da Domenico Centamore.

Quattro nuove prime serate che ci porteranno dritti in Sicilia, tra gialli da risolvere e sentimenti complicati. Le indagini non mancheranno, ma questa volta il vero enigma sarà il cuore di Saverio.

Accanto a Gioè e a Pantano ritroviamo volti amatissimi come Antonella Attili, Filippo Luna, Eurydice El–Etr, Eugenio Franceschini e Tuccio Musumeci. Una squadra affiatata che ha già conquistato milioni di spettatori e che torna con nuove sfide da affrontare. Curiosi di saperne di più? Trovate tutto nel Video!

