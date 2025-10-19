Màkari 4, la serie Tv con Claudio Gioè: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce Domenica 19 ottobre inizia la quarta stagione di Makary: Saverio Lamanna l’arrivo della figlia Arianna e vecchi sentimenti che riaffiorano tra misteri e colpi di scena in Sicilia.

Dopo una lunga attesa, Màkari torna finalmente su Rai 1 con la quarta stagione. La fiction con Claudio Gioè nei panni del giornalista e investigatore Saverio Lamanna, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, è pronta a conquistare di nuovo il pubblico. La nuova stagione debutta oggi, domenica 19 ottobre 2025 in prima serata e promette otto nuovi episodi, suddivisi in quattro appuntamenti settimanali.

Màkari 4, le anticipazioni della prima puntata (stasera 19 ottobre)

La prima puntata si concentra su due eventi destinati a sconvolgere la quiete di Saverio. Da un lato, l’arrivo improvviso della figlia Arianna (Giovanna Rosace), adolescente ribelle che l’ex moglie Claudia decide di affidargli per un periodo. Dall’altro, l’omicidio di Ignazio Dinolfo, detto il "Mostro di Barrafato", che riporta Lamanna al centro di una nuova indagine. Nel frattempo, Suleima si trasferisce a Malta per lavoro, e nella vita di Saverio riappare Michela (Serena Iansiti), una donna del passato pronta a rimettere tutto in discussione.

Di cosa parla la quarta stagione di Makary

La quarta stagione di Màkari si apre con una Sicilia sempre più affascinante e misteriosa, ma anche con un protagonista che affronta un periodo di forte cambiamento personale. Saverio è un uomo ancora in fuga, alle prese con i fantasmi del passato e con relazioni femminili che lo mettono alla prova. Come ha spiegato lo sceneggiatore Leonardo Marini, "Lamanna fugge dalla propria rovina lavorativa e sentimentale, ma in realtà va alla ricerca delle sue radici, di un territorio materno che rappresenta rifugio e memoria".

Cast, regia e ambientazioni: Sicilia protagonista con Claudio Gioè

Accanto a Claudio Gioè ritroviamo il cast storico della serie: Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna e Serena Iansiti. La regia è affidata a Monica Vullo e Riccardo Mosca, che riportano in scena la bellezza autentica della Sicilia. Le riprese di Màkari 4 si sono svolte tra Trapani, Scopello, Erice, Palermo e, naturalmente, Macari, il piccolo borgo marinaro che dà il titolo alla serie. Ancora una volta, il mare, la luce e i colori dell’isola diventano parte integrante del racconto, cornice perfetta per i misteri e le riflessioni del protagonista.

Màkari 4: quante puntate sono e quando finisce

Màkari 4 è composta da quattro puntate, ognuna della durata di circa 100 minuti. Rai 1 ne trasmetterà una ogni domenica in prima serata, a partire dal 19 ottobre e fino al 9 novembre 2025. Ogni episodio avrà un caso autoconclusivo, ma seguirà anche il percorso personale di Lamanna, tra famiglia, sentimenti e ricerca di sé.

Ecco il calendario completo della serie

Prima puntata: domenica 19 ottobre 2025

domenica 19 ottobre 2025 Seconda puntata: domenica 26 ottobre 2025

domenica 26 ottobre 2025 Terza puntata: domenica 2 novembre 2025

domenica 2 novembre 2025 Quarta puntata (finale): domenica 9 novembre 2025

Makary, dove vedere la serie in tv e in streaming

La prima puntata di "Màkari 4" inizia domenica 19 ottobre 2025, dalle 21.30 su Rai 1. Tutti gli episodi della serie sono inoltre disponibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

