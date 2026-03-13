Mahmood, svolta musicale e addio all'Italia: “Mi trasferisco in Spagna, ho bisogno di vivere”, cosa è successo
Mahmood racconta fama, amori e fragilità in una nuova intervista: dall’idea di trasferirsi in Spagna alla pausa dalla musica per ritrovare ispirazione.
Dopo anni di successi e riflettori puntati addosso, Mahmood sente il bisogno di rallentare. In una lunga e intima intervista rilasciata alla rivista Butt, il cantautore milanese ha parlato della pressione della fama, della sua vita sentimentale e della scelta – sempre più concreta – di trasferirsi all’estero. Tra confessioni ironiche e momenti più personali, l’artista ha raccontato anche gli inizi difficili nel mondo della musica e il peso di una popolarità diventata a tratti ingombrante. Una riflessione che arriva insieme all’annuncio di una pausa dalle attività live nel 2026, per ritrovare una nuova direzione artistica.
Mahmood pronto a lasciare l’Italia: "Mi trasferisco in Spagna"
Tra le rivelazioni più sorprendenti dell’intervista c’è la possibilità che l’artista lasci l’Italia. Il motivo non è legato a questioni professionali, ma piuttosto al desiderio di ritrovare una dimensione più intima e quotidiana. «Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato», ha raccontato il cantante.
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La popolarità, infatti, ha cambiato profondamente il suo rapporto con gli spazi pubblici. Mahmood ha spiegato di sentirsi spesso osservato o ripreso, soprattutto nei momenti più informali della sua vita. «Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera», ha confessato con sincerità.
Dagli inizi difficili al successo di "Soldi"
Prima del successo internazionale, però, il percorso di Mahmood non è stato affatto semplice. Il cantante ha ricordato i primi anni trascorsi tra lavoretti e tentativi di emergere nell’industria musicale. «Mi hanno trattato come uno schifo», ha raccontato senza mezzi termini. Un destino che sembrava quasi scritto fino all’arrivo di Soldi, il brano che ha cambiato tutto. All’inizio, ha spiegato, neanche gli addetti ai lavori credevano davvero nel pezzo: «Dicevano "carino, strano"». Eppure la canzone è diventata un fenomeno globale. Mahmood ha raccontato di non aver mai sentito il bisogno di nascondere il proprio orientamento sessuale e di considerarsi fortunato per il supporto ricevuto dalla famiglia: «La mia più grande fortuna nella vita è stata mia madre».
Non mancano poi episodi curiosi legati alla sua popolarità. Uno in particolare lo ha lasciato spiazzato: «Una volta ho fatto sesso fantastico con questa persona. Dopo mi ha detto: "I miei figli sono dei tuoi grandi fan". E io ho pensato: "Cosa sta succedendo?"». Infine, tra autoironia e consapevolezza del tempo che passa, il cantante scherza anche sull’idea di ricorrere al botox: «Lo farò, la mia faccia sta cadendo». Nel frattempo, Mahmood ha deciso di fermarsi per un po’: niente tour e niente nuove canzoni nel 2026. «Ho bisogno di tempo per trovare una nuova visione da condividere con le persone».
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