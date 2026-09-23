Mahmood torna sui suoi passi e va nella sua Milano dopo i mesi in Spagna: il nuovo look non passa inosservato Il cantante è stato nuovamente immortalato a Milano. E intanto un dettaglio sui social potrebbe riaccendere le curiosità sul suo futuro musicale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mahmood torna in Italia dopo il trasferimento in Spagna. Il cantante è stato nuovamente avvistato a Milano, dove sembra aver ripreso una quotidianità che negli ultimi mesi aveva scelto di vivere lontano dai riflettori. Un ritorno che arriva in un momento particolare della sua carriera, dopo la pausa dalla musica annunciata dallo stesso artista, e che potrebbe aprire nuovi interrogativi sui suoi prossimi progetti.

Il ritorno a Milano di Mahmood

A raccontare il possibile rientro di Mahmood è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini del cantante mentre si trovava a Milano. L’artista sarebbe stato fotografato in sella a una e-bike a noleggio, dopo essere uscito dalla palestra. Un’apparizione apparentemente normale, ma che assume un significato particolare considerando la scelta fatta dall’artista soltanto pochi mesi fa.

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Il cantante aveva infatti deciso di lasciare Milano e trasferirsi in Spagna, spiegando apertamente di avere bisogno di maggiore riservatezza e di uno spazio personale lontano dall’attenzione costante del pubblico: "Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato", aveva raccontato, aggiungendo: "Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo".

La pausa dalla musica

Il trasferimento all’estero aveva coinciso anche con una fase di pausa sul fronte professionale. Mahmood aveva infatti spiegato di voler rallentare il ritmo, mettendo momentaneamente da parte concerti e nuovi album per ritrovare la motivazione necessaria a costruire un nuovo percorso artistico: "Mi interessa la musica, ma ho davvero bisogno di tempo per trovare nuova ispirazione, una nuova visione che voglio condividere con le persone", aveva dichiarato. Parole che lasciavano intendere la necessità di prendersi una pausa non tanto dalla musica in sé, quanto dalle pressioni che accompagnano una carriera ormai internazionale.

Un nuovo progetto all’orizzonte per il cantante

A rendere ancora più interessante il momento vissuto dal cantante sono alcune recenti immagini pubblicate sui social. Nelle sue storie Instagram sarebbe comparsa infatti una fotografia che sembra mostrare un ambiente legato alla registrazione musicale. Un dettaglio sufficiente per alimentare le ipotesi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali su un nuovo album o su un ritorno imminente sulle scene.

Anche il suo nuovo look non è passato inosservato. Nelle fotografie scattate a Milano Mahmood appare con capelli molto più lunghi, cappellino, maxi cuffie, felpa e sneakers, in un’immagine decisamente lontana da quella più elegante e studiata che il pubblico è abituato ad associare alle sue apparizioni pubbliche. Resta quindi da capire se il ritorno in Italia rappresenti una permanenza definitiva oppure soltanto una parentesi. Per ora Mahmood sembra aver scelto ancora una volta di lasciare che siano le immagini a parlare, mentre sul futuro musicale continua a mantenere il massimo riserbo. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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