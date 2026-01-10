Mahmood pubblica 'Le cose non dette': l'anteprima del testo e il significato del brano del film di Gabriele Muccino Mahmood firma la colonna sonora del nuovo film di Gabriele Muccino, un brano intenso che racconta emozioni mai espresse.

Mahmood torna sulla scena musicale con un progetto inedito: il cantautore ha firmato la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron. Il brano, disponibile dal 16 gennaio, anticipa l’uscita del film nelle sale il 29 gennaio, accompagnando il trailer con la sua atmosfera emotiva e intensa. Per Mahmood si tratta di un debutto nel mondo delle colonne sonore, portando la sua firma musicale unica sul grande schermo.

Mahmood, il singolo Le cose non dette: anteprima testo e significato

Con Le cose non dette, Mahmood si confronta per la prima volta con il mondo delle colonne sonore. Il singolo, prodotto e diretto da Paolo Buonvino, riprende il titolo del film di Gabriele Muccino e ne riflette l’anima emotiva, offrendo un’anteprima musicale delle storie dei personaggi sullo schermo. Il brano si distingue per la capacità del cantautore di trasmettere sentimenti profondi attraverso sonorità che mescolano pop, urban ed elettronica, creando un ponte naturale tra musica e cinema. L’artista milanese, 33 anni, ieri pomeriggio ha parlaro in anteprima ai fan sui social il suo nuovo lavoro, con queste parole:

"Le cose non dette" fuori il 16 gennaio. Colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino nelle sale dal 29 gennaio. È stato un onore poter collaborare per la prima volta a un progetto del genere. Grazie Gabriele, Marci e grazie al maestro Paolo Buonvino

Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 16 gennaio, e chi desidera ascoltarlo in anteprima può già effettuare il pre-save. La canzone accompagna il trailer ufficiale del film, lasciando intuire già le emozioni che pervaderanno la storia, il rapporto tra i protagonisti e una prima parte del testo:

Quel bacio sulla bocca

Come le cose che non rifaremo mai

come chiederci "come stai?"

Ti odierei per sempre

perso tra le cose non dette

Il film di Gabriele Muccino: trama e cast

Le cose non dette, diretto da Gabriele Muccino, è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che insieme al regista firma la sceneggiatura. Il film racconta una storia di emozioni non dette e relazioni complicate, mettendo in scena temi universali come amore, rimpianti e segreti nascosti. Nel cast figurano Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, con la partecipazione di Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo, completando un ensemble capace di dare vita a personaggi sfaccettati e realistici. La produzione è a cura di Lotus Production, con Rai Cinema in associazione con Asa Nisi Masa, e distribuito da 01 Distribution.

Le vendite internazionali saranno gestite da Rai Cinema International Distribution, assicurando al film una visibilità globale. Mahmood è ormai un punto di riferimento della musica contemporanea in Italia e all’estero. Con due vittorie al Festival di Sanremo e numerosi riconoscimenti tra Platino e Oro, il cantautore ha saputo coniugare sonorità urban, pop ed elettroniche in uno stile riconoscibile e moderno. Non solo musica: Mahmood è diventato un’icona di stile, capace di influenzare tendenze e rappresentare una visione inclusiva e libera della creatività artistica.

