Vi ricordate l'iconica foto del Mago Forest nudo a LOL? Dopo anni svela tutta la verità su quello scatto La fotografia "hot" di Michele Foresta era stata protagonista di una delle gag più esilaranti con Virginia Raffaele. Ora il comico torna al cinema con Diego Abatantuono e Max Angioni

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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La foto del Mago Forest nudo, di spalle, mentre guarda l’orizzonte è diventata una delle immagini più iconiche di LOL – Chi ride è fuori. Ora, a distanza di anni, Michele Foresta ha raccontato finalmente come è nata quella fotografia, e il retroscena – nella sua normalità – è decisamente più assurdo di quanto si possa immaginare.

Lol, la gag iconica del Mago Forest con Virginia Raffaele

Per chi ha seguito la seconda stagione di LOL, la famosa scena è quella in cui Forest chiede a Virginia Raffaele un’opinione su una sua foto per una pubblicità di occhiali. Il dettaglio che rende tutto surreale arriva quando l’immagine viene mostrata anche al pubblico: il comico è completamente nudo, di spalle, mentre osserva dal balcone un panorama montano.

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Virginia Raffaele prova a trattenersi, ma non riesce a mantenere la serietà e scoppia a ridere. Forest, invece, rimane impassibile davanti alla propria fotografia e, nello skit dietro le quinte, commenta «ditemi voi cosa c’è da ridere», continuando a giocare sulla presunta normalità dello scatto.

Mago Forest, la storia della foto nuda diventata famosa a LOL

La fotografia, però, non era stata realizzata appositamente per LOL, e il motivo per cui Forest l’aveva già nel telefono quando è entrato nello show è molto semplice. A raccontarlo è stato lo stesso Foresta a Vanity Fair: la fotografia è stata scattata dalla moglie Angela, che si trovava su un terrazzino a leggere. Forest ha deciso di farle uno scherzo: si è affacciato nudo e ha iniziato a guardare le montagne, aspettando che lei si accorgesse della sua presenza.

«Doveva essere uno scherzo», ha raccontato. La reazione della moglie, però, lo ha sorpreso: «Mi aspettavo una cazziata, invece mi ha fotografato, credo, per ricattarmi». Quella fotografia, nata per gioco e lontano dalle telecamere, è così finita dentro LOL e ha trovato una seconda vita come gag.

L’esordio da protagonista al cinema con Il Malloppo

L’intervista a Vanity Fair arriva alla vigilia di un nuovo appuntamento importante per Foresta: il 3 settembre esce al cinema Il Malloppo, la crime comedy diretta da Volfango De Biasi nella quale interpreta un investigatore privato squattrinato e un po’ cialtrone.

Per Forest si tratta del primo ruolo da protagonista. Al suo fianco ritrova Diego Abatantuono, con cui aveva già condiviso il set di Improvvisamente a Natale mi sposoe che nell’intervista definisce "il nostro Jack Nicholson", e Max Angioni di cui dice scherzosamente che è "un astro nascente già nato". Il terreno naturale di Foresta rimane comunque la comicità televisiva, quella che da sette edizioni porta avanti con il Gialappa Show. E proprio sulla comicità Forest ha una regola molto semplice: "Quando una gag fa ridere, la portiamo avanti». Anche quando arrivano le querele, la risposta è altrettanto sintetica: ‘Pazienza'". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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