Cesare Bocci lascia Montalbano per raccontare su RaiPlay i più grandi casi giudiziari italiani

Il volto di Mimì Augello conduce un programma true crime che analizza famosi casi giudiziari del nostro Paese da un inedito punto di vista

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il grande pubblico lo ha conosciuto principalmente grazie al ruolo di Mimì Augello, vice commissario nella fortunata serie Rai Il Commissario Montalbano al fianco di Luca Zingaretti, ma forse non tutti sanno che Cesare Bocci è anche un ottimo conduttore. Dopo aver presentato Meraviglie – La penisola dei tesori su Rai 1 nel 2018 e Viaggio nella grande bellezza tra il 2019 e il 2022 su Canale 5, l’attore marchigiano l’anno scorso è tornato con un programma true crime sulla Tv di Stato, incentrato su grandi casi giudiziari del nostro Paese ma visti attraverso un’interessante chiave di lettura e che potete trovare in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

Magistrati in streaming su RaiPlay con Marco Bocci

Magistrati, true crime andato in onda su Rai 3 e disponibile in streaming senza costi su RaiPlay, racconta il lavoro delle magistrature attraverso grandi casi giudiziari. Sei puntate condotte da Cesare Bocci per scoprire chi sono veramente questi uomini, spesso al centro delle cronache quotidiane. Come vivono, qual è la loro storia, quali i valori che li animano, quali le difficoltà, le paure, le soddisfazioni del loro lavoro.

Ogni puntata parte dall’analisi di un caso noto di cronaca giudiziaria, attraverso immagini e documenti, sempre con lo scopo di offrire al telespettatore un ritratto completo della vita e del lavoro dei magistrati. La peculiarità è che le varie indagini, che verteranno da omicidi a storie di mafia, rapine e violenze su minori, sono raccontate dalle stesse voci dei magistrati che hanno svolto l’inchiesta o il processo.

Dalla cattura di Matteo Messina Denaro al "caso della Uno Bianca"

La prima puntata ha per protagonisti il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e il procuratore Maurizio De Lucia, che ripercorrono le tappe dell’operazione che ha portato alla cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro. La seconda e la terza, invece, sono dedicate al Procuratore Generale di Torino, Lucia Musti, e all’ex Pm di Perugia Giuliano Mignini. La prima ha indagato sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna e su numerosi casi come quello della Banda della Uno Bianca; il secondo è stato protagonista dell’inchiesta relativa alla morte di Meredith Kercher e della riapertura del caso del Mostro di Firenze dopo la morte Dottor Narducci.

Dove vedere Magistrati con Cesare Bocci in streaming

Se il true crime vi appassiona e volete dare uno sguardo al dietro le quinte del lavoro delle magistrature, trovate Magistrati con Marco Bocci in streaming senza costi su RaiPlay.

