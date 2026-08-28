Maggie Smith, l'eredità della star di Harry Potter è da capogiro: il patrimonio che andrà ai suoi figli Aperto il testamento della leggendaria attrice: per i due figli arriva una fortuna inaspettata insieme alla storicizzata proprietà nel West Sussex

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Maggie Smith è scomparsa nel settembre 2024 a 89 anni, lasciando un gran ricordo in tutto il mondo. Per tantissimi resta la professoressa Minerva McGranitt di Harry Potter, ma la sua carriera è stata caratterizzata da una lunga serie di successi, cosa che si rispecchia pienamente nel patrimonio accumulato.

Maggie Smith: svelata l’eredità lasciata ai suoi due figli

Di recente sono infatti usciti i dettagli del suo testamento che hanno svelato che l’attrice ha lasciato ai suoi due figli – Chris Larkin e Toby Stephens – un’eredità da capogiro, corrispondente a 16 milioni di sterline, circa 18,6 milioni di euro. Il pezzo forte di questi beni è la Douglas Lake Farm, una bellissima casa di campagna nel West Sussex con cinque camere da letto, stalle, fienili e un vigneto. L’attrice e la sua famiglia ci hanno vissuto per oltre 40 anni, prima che nel 2019 decidesse di tutelarla inserendola in un fondo familiare.

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La carriera da sogno di Maggie Smith

Oltre a Harry Potter, l’attrice ha fatto innamorare il pubblico nei panni della spassosa Lady Violet in Downton Abbey. Negli ultimi anni ha anche sorpreso tutti posando come modella per il marchio di moda Loewe. In quasi 70 anni di lavoro tra teatro e cinema ha vinto di tutto: due Oscar, quattro Emmy, tre Golden Globe e un premio speciale alla carriera nel 2010. I suoi figli, Chris Larkin e Toby Stephens, sono diventati attori come lei e il padre Robert Stephens. Per loro è stata sempre una mamma e una nonna meravigliosa. Persino il Re Carlo III l’ha salutata definendola un "tesoro nazionale", ricordando non solo il suo talento ma anche il suo calore umano e la sua simpatia.

Maggie Smith ha interpretato moltissimi altri ruoli memorabili che le sono valsi due Premi Oscar e il plauso della critica mondiale: La strana voglia di Jean – Oscar come Miglior Attrice Protagonista per il ruolo di Jean Brodie, un’insegnante anticonformista e carismatica in una scuola femminile di Edimburgo. Ha inoltre recitato in California Suite, che le ha assicurato l‘Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista nei panni di Diana Barrie, un’attrice nevrotica candidata all’Oscar (ruolo ironicamente meta-cinematografico). Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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