Magalli spara a zero su Katia Ricciarelli: “Le piaceva il gioco”. E svela il motivo della separazione da Baudo Il conduttore e autore ha attaccato la soprano in un'intervista infuocata, senza risparmiarsi dettagli sugli aspetti più controversi della separazione. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Grande amico di Pippo Baudo e storico conduttore tv, Giancarlo Magalli è noto per i modi poco diplomatici. E anche stavolta, intervistato dal settimanale Oggi, non si è risparmiato una serie di frecciate a dir poco clamorose. ‘Vittima’ degli attacchi di Magalli è stata l’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, che in queste settimane era andata allo scontro con l’assistente di Pippo, Dina Mina. Sulla soprano, Magalli ha raccontato aneddoti legati al suo (presunto) debole per il gioco d’azzardo, ma anche dettagli inediti sulla separazione avvenuta nel 2004. Ecco qui sotto tutta la storia.

Magalli, l’attacco a Katia Ricciarelli e le indiscrezioni sul divorzio

"L’ex moglie di Baudo si lagna di non essere stata avvertita direttamente della morte di Pippo", ha esordito Magalli sul settimanale Oggi. "Ma non ha molto senso come rimostranza. Del resto non è stato ancora istituito il comitato per la comunicazione dei lutti alle ex mogli". Il conduttore ha poi proseguito, svelando il retroscena dietro il divorzio tra Baudo e Ricciarelli: "Pippo fu operato al san Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma lei era all’estero per un soggiorno, non mi ricordo, mi sembra in Croazia. Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliele disse di tutti i colori".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ancora: "Lei, offesissima, fece arrivare una lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione…Presumo che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo. Fu l’inizio della fine del loro matrimonio, chissà, magari se fosse stata vicina a lui in ospedale invece di partire, sarebbero andati avanti ancora un po’, ma il fatto che non ci fosse fu un grande dispiacere per Pippo, che mai avevo visto così infuriato".

Il gioco d’azzardo di Ricciarelli e gli ultimi mesi di Baudo

Ma le rivelazioni di Magalli non si sono fermate al divorzio. Secondo il conduttore, infatti, il motivo dietro il viaggio di Katia che fece infuriare Baudo era palese: "Ma quali concerti, sono anni e anni che non canta più, ha avuto problemi di voce…e infatti ha smesso. Poi ha fatto delle fiction, un film, dei reality come il Grande Fratello, che sono porti per la disperazione…Le piaceva il gioco, lo ha ammesso lei stessa e presumibilmente era in Croazia a giocare. Era finita nel giro di questi casinò oltre frontiera. Le pagavano il viaggio e soggiorno, tanto poi sapevano che li avrebbero recuperati, con gli interessi, al tavolo da gioco. Credo che senza i concerti i suoi introiti si siano fortemente contratti, ma se continui a spendere le stesse cifre di quando avevi il vento in poppa il bilancio diventa preoccupante".

In chiusura, l’autore tv ha sfatato un altro mito sugli ultimi giorni di vita di Pippo. "Anche questa leggenda che fosse irraggiungibile", ha concluso, "come sostiene Ricciarelli, è viziata da un errore sostanziale: lei è convinta che Dina non glielo passasse di sua iniziativa. Mentre aveva ricevuto, e io ero presente, ordini precisi da Pippo Baudo, che non voleva più parlarci. Dina era un’assistente fedele, e tutto quello che faceva era la messa in pratica della volontà di Pippo".

Potrebbe interessarti anche