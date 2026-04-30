Coachella 2026, quello di Madonna è stato un vero e proprio passaggio di testimone: Sabrina Carpenter consacrata come nuova regina del pop La Regina del Pop è tornata al festival nel deserto dopo 20 anni dal debutto, presentando anche il nuovo album Confessions II

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Madonna ha stupito tutti facendo la sua comparsa sul palco durante l’esibizione di Sabrina Carpenter, headliner nel secondo fine settimana del Coachella, il famoso festival musicale nel deserto della California, venerdì 17 aprile.

La Regina del Pop è emersa dal centro del palco per eseguire Vogue, lanciandosi poi in un duetto inedito con Sabrina, che si vocifera farà parte di Confessions II, il prossimo album della cantante. Una performance che ha lasciato tutti i fan in delirio e che ha portato a pensare a un vero e proprio passaggio di testimone tra Madonna e Sabrina. Ma è davvero così?

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Nel video, dopo una breve pubblicità, tutto ciò che sappiamo sull’esibizione di Madonna e Sabrina Carpenter assieme al Coachella 2026

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