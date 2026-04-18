Madonna manda in tilt i fan al Coachella 2026: sorpresa Sabrina Carpenter e indizio sul nuovo album Al Coachella 2026 Madonna a sorpresa sale sul palco con Sabrina Carpenter: insieme cantano Vogue e Like a Prayer. Primo assaggio dell'album Confessions II.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

A ridosso dell’annuncio del suo nuovo album Confessions II, previsto per il 3 luglio 2026, Madonna ha regalato ai fan un’apparizione a sorpresa dal vivo su uno dei palchi più prestigiosi al mondo. La popstar è infatti salita sul palco del Coachella durante il set di Sabrina Carpenter, tornando al festival dopo vent’anni esatti dalla sua esibizione del 2006.

Madonna e Sabrina Carpenter incantano al Coachella 2026

Madonna ha dato ai suoi fan una piccola anticipazione del suo nuovo progetto discografico Confessions II, sequel del celebre album del 2005 Confessions on a Dance Floor, in uscita il 3 luglio 2026. Il primo singolo, I Feel So Free, prodotto con Stuart Price, è stato inizialmente diffuso in modo informale prima di arrivare alle piattaforme ufficiali. L’artista è tornata anche dal vivo al Coachella, dove è apparsa a sorpresa durante il set di Sabrina Carpenter. Insieme hanno proposto diversi brani, tra cui Vogue, Get Together e Like a Prayer, oltre a un inedito che potrebbe far parte del nuovo album. Madonna ha anche ricordato la sua esibizione al festival di vent’anni prima, inserendo un momento di dialogo con il pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo mesi di indiscrezioni e una riorganizzazione dei suoi canali social, la cantante ha confermato il suo quindicesimo album, che segna il ritorno alla collaborazione con Stuart Price e alla Warner Records. Il disco riprende le atmosfere dance del progetto originale, con influenze deep house, trance e italo-house, mantenendo anche la sua estetica distintiva.

I nuovi progetti di Madonna

Il singolo I Feel So Free rappresenta l’apertura del nuovo ciclo creativo e riflette l’idea di Madonna della musica dance come esperienza quasi spirituale e liberatoria. Il progetto è accompagnato da un’immagine visiva che mescola elementi sacri e provocatori ed è già disponibile in pre-order in diversi formati. Questo ritorno discografico si inserisce in una fase molto attiva della carriera dell’artista, che tra tour celebrativi e una futura serie Netflix sulla sua storia continua a mantenere un ruolo centrale nella musica. Proprio riguardo la serie, la pop star realizzerà con il colosso dello streaming una miniserie sulla sua vita, prodotta insieme a Shawn Levy. Il progetto è ancora in fase iniziale e non si conoscono dettagli su trama, cast o uscita.

La serie sarà indipendente dal biopic, ovvero il film di cui si era parlato di realizzare e che invece è stato abbandonato nel 2023, interrotto perché la cantante era impegnata nel tour. Julia Garner potrebbe interpretare Madonna, ma tra le alternative ci sono anche Florence Pugh, Alexia Demie, Odessa Young ed Emma Laird.

Potrebbe interessarti anche