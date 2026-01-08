Reinterpreta La Bambola di Patty Pravo, ma sembra l’intelligenza artificiale. Madonna, perché l’hai fatto? È uscito l’omaggio della popstar alla Divina. Suona come un provino in cui a malapena si riconosce la voce della Material Girl. Per non parlare della pronuncia

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

Settimane di rumor e di hype. Poi finalmente la Befana ha portato, insieme alle calze, la conferma. Madonna reinterpreta Patty Pravo. Il brano scelto è l’iconica La Bambola, cantato completamente in italiano per la campagna pubblicitaria di The One, profumo di Dolce&Gabbana. L’uscita era prevista per il 9 gennaio. Poi, a sorpresa, l’attesissima cover è stata pubblicata il pomeriggio del 7. E l’ascolto è stato… così deludente. Dopo i primi secondi mi è venuto il dubbio che ci fosse un errore. Che qualcuno stesse spacciando un prodotto fatto con l’intelligenza artificiale per qualcosa di ufficiale. Di questi tempi, si sa mai. Invece no. Il profilo di YouTube è proprio quello di Madonna. E la versione è la stessa presente sulle piattaforme di streaming.

Si fatica a riconoscere la voce di Madonna in un’interpretazione quasi trash

Rimane meraviglioso che una star planetaria canti uno dei brani storici della musica italiana, omaggiando la nostra artista più istrionica, a cui, forse, in passato si è pure ispirata. Ma il risultato finale è quasi imbarazzante. Sembra un provino in cui si fatica a riconoscere la voce di Madonna. Tanti, troppi, errori di pronuncia, incredibili per una che ha la fama di essere un’instancabile perfezionista. E che, se vogliamo dirla tutta, è pure di origini italiane. Sorvoliamo poi sull’espressività forzata, sui sospiri e gli urletti trash piazzati qui e là nel pezzo. L’impressione è che si voglia rendere il brano sensuale. Ma l’effetto finale è un piagnucoloso miagolato che distrugge la fierezza e la fermezza con cui Patty Pravo nel 1968 diceva «No» a quel ragazzo che la voleva mettere tra le dieci bambole che non gli piacevano più. Ammesso che all’epoca esistesse un uomo con il fegato di ghostare La Ragazza del Piper, ma questa è un’altra storia.

L’unica cosa interessante è la produzione di Stuart Price, l’uomo dietro al successo di Confessions on a Dance Floor, con cui Madonna sta lavorando al suo nuovo album in uscita nel 2026. L’arrangiamento un po’ Nancy Sinastra, un po’ film di Tarantino, non stravolge l’originale e ricorda anche le atmosfere della versione con cui Patty Pravo ha festeggiato nel 2008 il quarantennale del brano (con un video vestita da Amy Winehouse). Peccato, però, che anche sotto questo aspetto rimanga la sensazione di qualcosa di artigianale, incompleto.

Madonna potrebbe ricantare anche Pensiero Stupendo di Patty Pravo

La Bambola, però, potrebbe non essere l’unico omaggio che Madonna ha in serbo per la Divina in gara a Sanremo 2026. Secondo i rumor, nel nuovo disco della popstar ci sarebbe una rivisitazione di Pensiero stupendo. Le anticipazioni raccontano di un adattamento in inglese della hit che, scritta da Ivano Fossati, nel 1978 riportò Patty Pravo in testa a tutte le classifiche. In italiano rimarrebbe solo il ritornello.

Non è comunque la prima volta che La Bambola viene reinterpretata. Già nel 1968 Dalida riprese il brano, cantandolo in francese. Negli Anni ’80 è stata la volta di Ivan Cattaneo. Poi nel 2008 il ritorno in classifica grazie alla versione che Giusy Ferreri aveva fatto a X Factor e poi inserito nel suo ep di esordio. Nonostante non fosse un singolo, venne scaricata talmente tante volte da arrampicarsi fino alla posizione 38 della Top 100 delle canzoni più vendute secondo FIMI. Poi il colpo di genio di Dargen D’Amico. Nel 2022 ha riscritto parte del testo per la serata delle cover del Sanremo di quell’anno. Un risultato talmente buono da farne anche un estratto del suo album Nei sogni nessuno è monogamo. «Perdonami Patty perché ho molto peccato», scrisse lui su Instagram all’epoca. Se la reinterpretazione di Dargen era un peccato, quella di Madonna cos’è? Un sacrilegio?

