"Madonna canta con Kylie Minogue", il retroscena sul duetto attesissimo nel nuovo album della regina del pop Madonna potrebbe cantare con Kylie Minogue nel nuovo album Confessions II: l'indiscrezione e la presunta tracklist

IPA

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Negli ultimi giorni l’attesa per Confessions II, il nuovo album di Madonna in uscita il 3 luglio, cresce a dismisura. Le voci si rincorrevano da tempo e a circa tre mesi dal grande evento, è arrivato finalmente l’annuncio. Sappiamo molto poco, ma al centro dell’attenzione spicca la possibile playlist dell’attesissimo lavoro della cantante. Le informazioni che circolano sono riconducibili a Amoeba Music, una catena indipendente di negozi di dischi, che, con una descrizione alquanto dettagliata, ha dato il via alla prevendita. Pare dunque che il disco contenga 16 tracce con ben due collaborazioni che, se vere, manderebbero in tilt più di una fanbase.

Madonna duetta con Sabrina Carpenter e Kylie Minogue in Confessions II? Le ultime indiscrezioni

Il primo duetto in Confessions II sarebbe quello con Sabrina Carpenter: le due hanno infatti eseguito Bring your love dal vivo sul palco del Coachella. Slow motion fire vedrebbe invece Madonna insieme a un’altra icona della musica pop nel mondo: Kylie Minogue. Sono notizie non ancora ufficiali, ma sarebbe una novità che i fan di entrambe attendono da tempo. L’artista australiana ha accompagnato la regina del pop durante una tappa del Celebration Tour cantando con lei due brani. Entrambe nel corso delle rispettive carriere si sono scambiate complimenti reciproci mostrando una serie di affinità artistiche e personali che potrebbero concretizzarsi in un duetto moderno e orecchiabile.

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Confessions II: le ultime indiscrezioni sul nuovo album di Madonna

Il nome scelto da Madonna per il suo grande ritorno sulle scene con un nuovo album sembra essere a tutti gli effetti una continuazione dell’iconico Confessions on a dancefloor, album che ha segnato un punto indelebile nella carriera dell’artista nel 2005. Pur non avendo informazioni ufficiali, le sonorità del primo singolo rilasciato I feel so free, i segnali social, il concept della copertina e gli outfit sfoggiati ultimamente dalla cantante, non lasciano dubbi. Madonna, inoltre, sta lavorando con Stuart Price, produttore del primo Confessions: un segnale preciso e un’anticipazione chiara che delineano la direzione questa nuova era si dirigerà. D’altronde, da tempo fan e critici auspicavano una ripresa di quel filone che, per certi versi, lei stessa ha plasmato con tracce diventate hit di enorme successo. Un duetto con Kylie Minogue sarebbe la ciliegina sulla torta per dare inizio a quella che, a tutti gli effetti, sembra essere una vera e propria rinascita per l’interprete di Like a virgin, ma nel segno di un passato impossibile da lasciarsi alle spalle.

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