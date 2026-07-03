Madonna riaccende la febbre dance: il nuovo album Confessions II riscrive il passato e manda un messaggio a chi la dava finita Con Confessions II, la pop star icona mondiale torna alle sonorità che l'hanno resa un'icona: tra nostalgia, collaborazioni e un inno alla pista da ballo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ufficio Stampa

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Madonna non smette mai di sorprendere. A 67 anni, l’icona mondiale del pop torna con Confessions II, il suo quindicesimo album in studio, e lo fa nel modo più spettacolare possibile: un cortometraggio esclusivo, un party blindato a Londra e collaborazioni che attraversano generazioni. Il disco richiama apertamente lo spirito di Confessions on a Dance Floor, capolavoro dance degli anni Duemila, ma non è un semplice esercizio di nostalgia. C’è qualcosa di più ambizioso dietro questa mossa. Di seguito, tutti i dettagli.

Madonna, il nuovo album Confessions II è già un successo: la tracklist completa

Il nuovo album di Madonna, pubblicato oggi da Warner Records, segna il ritorno dell’artista con un progetto molto atteso e concepito come seguito ideale di Confessions on a Dance Floor. Intitolato Confessions II, il disco include 16 brani ed è stato realizzato principalmente insieme a Stuart Price, mantenendo un forte legame con la cultura dance e con l’idea della pista da ballo come spazio emotivo e simbolico. Il progetto è stato anticipato dal singolo "Bring Your Love", in collaborazione con Sabrina Carpenter, presentato al Coachella e arrivato al primo posto dell’airplay radiofonico in Italia. L’album contiene, inoltre, numerosi richiami alla carriera di Madonna, con riferimenti a brani storici come Justify My Love e Bedtime Story, oltre a richiami all’album Erotica e all’atmosfera dei club newyorkesi come il Danceteria. Di seguito, la tracklist completa:

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I Feel So Free

Good For The Soul

One Step Away

Bring Your Love (Madonna & Sabrina Carpenter)

Danceteria

Read My Lips (Madonna & Feid)

Everything Love Sensation Love Without Words

Bizarre (Madonna & Martinx Garrix) School

Fragile

My Sins Are My Saviour (feat. Stromae)

Betrayal

The Test (Madonna & Lola Leon)

L.E.S Girl

Confessions II, il lancio del nuovo album di Madonna

Diversamente da una semplice uscita discografica, il lancio del nuovo album di Madonna è stato costruito come un progetto multimediale articolato, anticipato da un party esclusivo a Londra e soprattutto dalla pubblicazione di CONFESSIONS II – The Film, cortometraggio diretto da TORSO e realizzato con il supporto di partner come Dolce&Gabbana e Warner Records, con la direzione musicale di Stuart Price. Il film accompagna le prime sei tracce dell’album e si sviluppa come un’esperienza cinematografica continua e immersiva, in cui musica e immagini si fondono in un unico flusso narrativo. Attraverso ambientazioni notturne e oniriche, l’opera esplora temi come libertà, desiderio, connessione e il potere della danza, trasformando la pista da ballo nel centro simbolico dell’intero racconto.

All’interno di questo universo visivo vengono omaggiati luoghi iconici come la Danceteria di New York e coinvolti numerosi ospiti del mondo della musica, del cinema e della moda, in una narrazione corale e caotica che mescola epoche, stili e immaginari fino a diventare un’esperienza collettiva e sensoriale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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