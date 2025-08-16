Madonna, compleanno a Siena ‘con vista’ sul Palio: la location è straordinaria (grazie a Sting)
Compleanno da sogno per la Material Girl, che spegne 67 candeline a Siena durante il Palio tra amici illustri, arte e cucina toscana.
Madonna ha scelto (ancora) l’Italia per festeggiare il suo compleanno. La popstar ha deciso di spegnere 67 candeline a Siena, nel giorno del Palio dell’Assunta. L’evento sarà ospitato dal prestigioso Palazzo Pannocchieschi d’Elci, nel cuore di Piazza del Campo, una splendida dimora nobiliare affacciata direttamente sulla "mossa", il punto di partenza della storica corsa delle Contrade.
Madonna, compleanno ‘con vista’ sul Palio di Siena
L’indiscrezione è stata lanciata da Adnkronos, che ha svelato anche la lista dei personaggi vip presenti. A festeggiare con Veronica Ciccone (vero nome dell’artista americana) ci saranno, tra gli altri, il cantante inglese Sting – da anni residente in Toscana con la moglie Trudie Styler – la storica amica Debi Mazar e il giovane compagno Akeem Morris. Già nei giorni scorsi la cantante italo-americana era stata avvistata a Firenze, dove ha passeggiato tra le vie del centro attirando curiosità e smartphone dei fan, che hanno subito condiviso i video sui social.
Palazzo Pannocchieschi d’Elci, la location extra-lusso consigliata da Sting
Il Palazzo Pannocchieschi d’Elci è un edificio nobiliare che si trova a Siena, affacciato direttamente su Piazza del Campo, nel punto più suggestivo: sopra la "mossa", ossia il tratto da cui parte il Palio. Si tratta di uno dei palazzi storici più prestigiosi della città. Risale al Medioevo, ma nel tempo ha subito ampliamenti e trasformazioni che lo hanno reso un vero scrigno architettonico di varie epoche. L’esclusivo palazzo scelto da Madonna custodisce opere di Daniele da Volterra e arredi nobiliari. Qui, per la cantante e i suoi ospiti, è stato allestito un ricevimento con vini toscani e dolci tipici senesi, organizzato dal ristorante "Il Tufo". Dopo il Palio, Madonna brinderà al Grand Hotel Continental insieme a circa 30 invitati iper-selezionati.
Il legame di Madonna con l’Italia
La scelta di Siena conferma per l’ennesima volta il legame profondo della popstar con l’Italia, terra d’origine di un ramo della sua famiglia. Suo padre, Silvio "Tony" Ciccone, è figlio di immigrati italiani originari dell’Abruzzo (precisamente del comune di Pacentro, in provincia dell’Aquila).
Dopo aver festeggiato nel 2024 tra gli scavi di Pompei, questa volta l’artista ha preferito la tradizione e il fascino medievale toscano. A quanto pare, sarebbe stato proprio Sting, proprietario della Tenuta Il Palagio a Figline Valdarno, a suggerire all’amica di festeggiare scegliendo il palazzo Pannocchieschi d’Elci con vista privilegiata sul Palio.
Madonna: la vita privata, i figli e il nuovo compagno
Madonna Louise Veronica Ciccone, nata a Bay City (Michigan) nel 1958, è una delle icone più influenti della musica pop mondiale. Trasferitasi a New York negli anni ’70, ha iniziato come ballerina prima di esplodere negli anni ’80 con successi come Like a Virgin e Vogue, diventando simbolo di trasgressione e polieadricità artistica. Oltre alla carriera musicale, ha recitato in film, diretto pellicole e scritto libri per bambini. Sul piano privato, è stata sposata con Sean Penn e con il regista Guy Ritchie. La cantante ha 2 figli biologici: Lourdes Maria "Lola" Ciccone Leon, nata il 14 ottobre 1996 dal legame con il personal trainer Carlos Leon, e Rocco John Ritchie, nato l’11 agosto 2000, frutto del matrimonio con il regista Guy Ritchie. Ha inoltre 4 figli adottivi. Il suo attuale compagno (da fine luglio 2024) è Akeem Morris, ex calciatore giamaicano nato il 2 maggio 1996, conosciuto durante un servizio fotografico nel 2022. La loro relazione è diventata pubblica nell’estate del 2024 e nel gennaio 2025 sono emerse voci di possibile fidanzamento. Madonna è stata vista con un anello di diamanti sull’anulare destro che confermerebbe il fidanzamento e le nozze in vista.
