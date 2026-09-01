Maddalena Corvaglia innamorata, la dedica a Matteo Gracis sorprende tutti: cosa ha detto l'ex Velina L'ex velina ha scelto i social per raccontare per la prima volta la nuova relazione: una dedica romantica affianca le immagini della coppia, mentre emergono i dettagli sul compagno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Maddalena Corvaglia ha deciso di non nascondersi più. Dopo un’estate vissuta lontano dai riflettori, l’ex velina ha scelto di condividere con i suoi follower alcuni scatti che raccontano un nuovo capitolo della sua vita privata, rendendo così ufficiale la relazione con Matteo Gracis. Una scelta arrivata senza particolari annunci, ma accompagnata da parole che lasciano poco spazio ai dubbi: il loro legame sembra essere diventato qualcosa di importante e ormai impossibile da tenere lontano dagli occhi del pubblico.

La dedica di Maddalena Corvaglia a Matteo Gracis

A rendere particolarmente significativo il post pubblicato da Maddalena Corvaglia è soprattutto la frase scelta per accompagnare le fotografie insieme al nuovo compagno. L’ex protagonista di Striscia la Notizia ha scritto: "Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono". Poche parole, ma sufficienti per raccontare il significato che questa relazione sembra avere assunto nella sua vita.

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Le immagini mostrano infatti una complicità che va oltre quella di una frequentazione appena iniziata. La coppia avrebbe trascorso insieme buona parte dell’estate, lasciando intendere che il rapporto sia nato già da qualche tempo e che, prima di essere mostrato pubblicamente, abbia avuto modo di consolidarsi lontano dall’attenzione mediatica.

Chi è Matteo Gracis

Al fianco di Maddalena, vediamo Matteo Gracis, giornalista e divulgatore che negli ultimi anni ha costruito una presenza molto forte sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 500 mila follower e i suoi contenuti sono principalmente legati all’attualità, alla politica e a temi riguardanti stili di vita alternativi.

Gracis è inoltre tra i fondatori de L’Indipendente, nato nel 2020, e dirige Dolce Vita, magazine dedicato alla canapa e a diversi aspetti della cultura alternativa. La canapa industriale e terapeutica rappresenta infatti uno dei principali ambiti della sua attività professionale, affrontato anche attraverso libri e interventi di divulgazione. Tra le sue pubblicazioni figurano "Canapa, una storia incredibile", "Lontano, dieci viaggi che cambiano la vita" e "Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni". Il giornalista ha inoltre un’esperienza nel mondo teatrale e dovrebbe tornare sul palco a ottobre con lo spettacolo "Fuori gregge".

Un nuovo capitolo per l’ex velina

La relazione con Gracis arriva dopo una serie di importanti esperienze sentimentali vissute da Maddalena Corvaglia sotto i riflettori. Dopo la storia con Enzo Iacchetti, l’ex velina ha sposato Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie Carlyn. In seguito alla separazione, ha avuto una relazione con l’immobiliarista Alessandro Viani. Ora, però, il presente sentimentale di Maddalena sembra essere tutto per Matteo Gracis.

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