Maddalena Corvaglia parla della lite con Elisabetta Canalis: "Ci siamo già perdonate, alcune cose non si possono raccontare"
Maddalena Corvaglia torna a parlare del rapporto con Elisabetta Canalis e, ospite di La Volta Buona, sceglie ancora una volta di non svelare cosa abbia provocato la rottura.
Maddalena Corvaglia è tornata a parlare del rapporto con Elisabetta Canalis, una delle amicizie più celebri nate durante gli anni trascorsi insieme a Striscia la Notizia. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl ha ricordato il legame con l’ex collega e soprattutto ha affrontato, ancora una volta, la domanda che da anni accompagna la loro storia: per quale motivo le due si sono allontanate? La risposta, però, non è arrivata nei dettagli.
Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: il motivo della rottura resta privato
Corvaglia ha spiegato di non voler raccontare pubblicamente cosa sia successo tra lei e Canalis, preferendo preservare il valore di tutto ciò che hanno vissuto insieme: "Alla fine il motivo della rottura non è importante, se ne parlassi non farebbe altro che infangare tutto il bello che abbiamo vissuto in passato".
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Una scelta che sembra nascere soprattutto dal desiderio di non trasformare una lunga amicizia in un racconto fatto soltanto di accuse e recriminazioni. Maddalena ha infatti ribadito di non provare rancore nei confronti dell’ex amica, lasciando intendere che il rapporto appartenga oggi a una fase completamente diversa rispetto al passato.
La Volta Buona: smentita l’ipotesi di lite per gli uomini
Nel corso dell’intervista, Riccardo Signoretti ha riportato alcune delle indiscrezioni circolate negli anni, compresa quella secondo cui alla base dell’allontanamento ci sarebbe stato un uomo conteso tra le due. Corvaglia ha però escluso con decisione questa ipotesi, spiegando che lei ed Elisabetta hanno sempre avuto gusti molto differenti: "Si dicono e scrivono tante cose su questa cosa nostra, lo so. Però non c’entrano per nulla gli uomini. E come prova basta vedere i miei fidanzati e i suoi e si capisce che non può proprio essere questo il motivo. Però io non porto rancore, non lo faccio in generale e non lo farò in questo caso. Sono sicura che in realtà ci siamo già perdonate a vicenda, ma le amicizie finiscono. In questi casi c’è spesso un inizio e una fine".
Anche Caterina Balivo ha avanzato una sua interpretazione, sottolineando come, a suo avviso, la questione potrebbe essere legata al business e non alla vita sentimentale: "Io le credo, sono entrambe troppo intelligenti per litigare per un uomo. Secondo me non c’entrano degli uomini, per me è business, c’entra il business".
Il ricordo delle due Veline
Al di là della rottura, Corvaglia ha parlato con affetto degli anni trascorsi insieme alla Canalis, ricordando quanto il pubblico si sia riconosciuto in loro proprio perché erano lontane dalla perfezione: "La verità è che io e lei eravamo due disastri, non eravamo brave a ballare, a una si impigliava la calza, all’altra prendeva una testata mentre ballava. Eravamo buffe, la gente è cresciuta con noi, perché non eravamo perfette quando siamo arrivate, quindi molti si sono affezionati a noi perché eravamo agli inizi e siamo migliorate con il tempo".
E ancora oggi, secondo Maddalena, quella complicità continua a far parte dell’immaginario del pubblico: "Abbiamo fatto tanta televisione, abbiamo condiviso molte cose insieme, alcune che si possono raccontare e altre no. Ne abbiamo fatte tante, siamo state complici". Un passato che la showgirl sembra voler custodire, senza permettere che il motivo della separazione finisca per cancellare tutto ciò che c’è stato prima.
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