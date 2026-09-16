Maddalena Corvaglia, l’incidente (terribile) in paracadute e la dichiarazione d’amore per Matteo: “Siamo felici”. Ma niente pace con Elisabetta Canalis L'ex velina si è raccontata in una lunga intervista, tra traumi (fisici) e amicizie ormai chiuse. E una nuova relazione con un noto giornalista e scrittore attivo sui social.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Dall’incidente in paracadute al nuovo amore con Matteo Gracis, Maddalena Corvaglia si è raccontata a 360 grandi nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera alla viglia del suo debutto a Tale e Quale Show. L’ex velina bionda sarà tra i concorrenti del programma di Carlo Conti il prossimo 23 settembre alle 21.30, su Rai 1. E tra i tanti temi toccati, ha parlato della delusione per la fine di Striscia, ma anche del rapporto ormai chiuso con la collega Elisabetta Canalis. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Maddalena Corvaglia, il nuovo amore con Matteo Gracis e i rapporti con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia, prossima protagonista a Tale e Quale Show, al momento sembra aver ritrovato amore ed equilibrio nella sua vita personale, oltre che professionale. Da poco ha reso pubblica la storia con Matteo Gracis, giornalista e scrittore 43enne, postando su Instagram un serie di foto romantiche inequivocabile. "Siamo molto felici e innamorati, stiamo bene insieme", dice ora al Corriere l’ex velina, che poi fatica a sbottonarsi sulla nuova passione: "Abbiamo raccontato poco apposta, nella maniera più pulita, ma riservatissima. Più ci tieni a qualcosa e più vuoi proteggerla. Come diceva mia nonna: mai decantare in giro le doti del tuo uomo che poi le altre gli mettono gli occhi addosso. Scherzo eh. Però insomma, ma la voglio godere".

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Su di lui svela ancora: "Avevo visto i suoi video, lo stimo molto come libero pensatore". E spiega quello che in sostanza è stato un vero colpo di fulmine: "La prima volta che l’ho guardato negli occhi e l’ho visto sorridere me ne sono innamorata. Sul momento non me ne sono resa conto. L’ho capito dopo, perché continuavo a fare cose senza senso. Tipo: avevo in mano un sacchetto della spazzatura e non ho mai scoperto se l’ho buttato o sovrappensiero l’ho messo chissà dove, in un armadio. Non me lo ricordo, fluttuavo".

Meno idilliaco, invece, è il rapporto con l’ex collega di Striscia Elisabetta Canalis. Corvaglia si limita a commentare così quanto successo: "Eli è stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene…Ogni persona arriva al momento giusto. Non vivo nel passato. Ho amiche meravigliose: una certezza". Niente pace ufficiale, insomma, anche se Maddalena non nega a Elisabetta "un in bocca al lupo grandissimo", per la sua prossima avventura a Tú sí que vales.

La chiusura di Striscia e l’incidente in paracadute di Maddalena Corvaglia

Il vero trauma, invece, è stato apprendere della chiusura di Striscia la Notizia dopo 38 anni. "Mi spiace tantissimo, per me è un piccolo lutto", dice oggi una delle veline più iconiche del programma. "È stata la mia famiglia. Ero una ragazzina, sono passata dal banco di scuola a quel bancone. Era un punto fermo. Mi sento come quando buttano giù il palazzo dove hai abitato da piccola: non c’è più, non puoi nemmeno passarci davanti".

Quanto a momenti difficili, un altro episodio che ha segnato Maddalena Corvaglia (mai raccontato finora) è stato un incidente imprevisto in paracadute. "Ho avuto un incidente durante un lancio", rivela ancora al Corriere, "non sapevo di avere una lassità tendinea e mentre ero in aria mi è uscita una spalla. Per fortuna mi ha aiutato l’istruttore di volo e credo anche un angelo custode".

"Sono riuscita ad atterrare", conclude. "Però per fare la manovra ho rotto cuffia, membrana e cartilagine. Mamma non lo ha mai saputo. Le ho detto che ero caduta dallo sgabello mentre facevo il cambio di stagione. Spero che non mi legga qui".

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