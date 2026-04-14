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Madame provoca con “Rosso come il fango”: il video (esagerato) per lanciare il nuovo singolo. Cosa ha fatto

La cantautrice ha pubblicato il terzo pezzo che anticipa il suo nuovo album "Disincanto". E nella clip social si è messa a nudo come mai prima d'ora. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Madame
IPA

Non è un rientro come tanti, quello di Madame. La cantautrice dei record è tornata con "Rosso come il fango", singolo disponibile da lunedì 13 aprile, e lo ha fatto nel modo che le è più congeniale. Provocando, senza pose, e senza l’appoggio di campagne promozionali studiate a tavolino. C’è invece qualcosa di genuinamente scomodo, e vero, nella canzone e nella clip social che anticipano "Disincanto", il terzo album in studio dell’artista. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Madame, il ritorno sulla scena con "Rosso come il fango"

Il nuovo brano di Madame, uscito ieri su tutte le piattaforme, è scritto a quattro mani con Luca Narducci e prodotto da Bias e Mr. Monkey. È un pezzo veloce, quasi nervoso, che strattona chi lo ascolta. Parla di rabbia e riscatto, di arrivare, ma anche di quel senso di colpa tutto particolare che a volte si porta dietro chi è partito dal fango (e ce l’ha fatta).

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Ed è proprio qui che il singolo trova il suo ‘centro’: nel dolore dell’anti-celebrazione, in una confessione pungente e gravida di contraddizioni. Si affronta il tema del privilegio, arma a doppio taglio e fardello che può portare fin quasi all’estraniazione. Con quella costante capacità di mettersi a nudo, nel male più che nel bene, che Madame ancora una volta dimostra di saper gestire con gusto. E un tocco di scandalo che non guasta.

Il videoclip ‘esplicito’ di Madame

Non a caso, per lanciare il nuovo pezzo Madame sceglie una clip ‘nuda e cruda’. La scrive e la dirige lei stessa, insieme ad Alberto Lonardi, e il risultato è tanto forte quanto (potenzialmente) sconcertante. La giovane cantante si mostra senza veli, sotto la doccia, ma sfida i cliché e sfrutta quello spazio ristretto per coprirsi di colore. Non di acqua, ma di una pittura dura, prima blu notte e poi marrone fango. Mentre sulle pareti della doccia si alternano le stesse cromie che ricoprono la pelle di Madame. Sotto il post, in didascalia, l’artista sceglie solo due versi per dare un senso al pezzo: "A chi vuole ma non riesce / A chi esprime e non si avvera mai".

Il nuovo album "Disincanto"

"Rosso come il fango" anticipa il terzo album di Madame, "Disincanto", in uscita il prossimo venerdì 17 aprile. Un lavoro composto da 14 tracce, con due singoli già pubblicati oltre a quest’ultimo – "Ok" e la title track "Disincanto" – che hanno già dato un’idea precisa del disco in arrivo. A completare il quadro, è già stato annunciato il Tour Estate 2026. Madame si prepara così a portare dal vivo un album che, fin dai primi ascolti, si presenta come uno dei lavori più personali e coraggiosi della sua carriera. E noi non vediamo l’ora di poter assistere.

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