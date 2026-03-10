Madame, il nuovo album dopo tre anni: "Mi sono chiusa dentro di me... da non riuscire più a uscirne"
Il prossimo 17 aprile la cantautrice vicentina torna sulle scene con 'Disincanto', il suo terzo disco: c'è anche un tour.
Dopo tre anni di silenzio discografico, Madame è pronta a tornare. La cantautrice vicentina ha annunciato l’uscita del suo nuovo album ‘Disincanto‘, in arrivo il 17 aprile 2026, segnando il terzo capitolo della sua carriera dopo Madame (2021) e L’amore (2023). La notizia è arrivata direttamente dai social: con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’artista ha condiviso con i fan il titolo del disco e la data di uscita, confermando il ritorno con un messaggio breve ma significativo, accompagnato da un’estetica essenziale e da un’immagine che anticipa l’atmosfera del nuovo lavoro.
Madame torna con ‘Disincanto’ dopo tre anni di pausa
L’attesa per nuova musica di Madame era diventata sempre più forte negli ultimi mesi. L’ultimo album, L’amore, risale infatti al 2023 e aveva segnato una svolta più cantautorale nel suo percorso artistico. Negli anni successivi, però, la cantautrice aveva scelto di rallentare, prendersi una pausa che, secondo molti osservatori, ha permesso all’artista di ridefinire la propria identità musicale e preparare un nuovo capitolo più maturo.
Durante il break, tuttavia, non sono mancati momenti di soddisfazione, come il trionfo come autrice al Festival di Sanremo 2024, grazie alla vittoria del brano ‘La noia‘ interpretato da Angelina Mango, scritto proprio insieme alla giovane cantante. Ora però si apre un nuovo capitolo con il disco dal titolo ‘Disincanto‘, che sembra proprio raccontare questo passaggio: dalla fase dell’incanto iniziale alla consapevolezza che arriva dopo una frattura o una trasformazione personale, un tema che promette di attraversare l’intero disco. E l’annuncio ha già in sé tutte le tematiche che hanno portato Madame fin qui:
Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco.
Madame, dopo l’album anche un tour estivo
Il ritorno non sarà solo discografico. In attesa dell’uscita dell’album, Madame ha già confermato anche il suo ritorno dal vivo con il ‘Madame Tour Estate 2026′, una tournée che attraverserà l’Italia tra luglio e settembre. Ecco tutte le date:
3 luglio – Rugby Sound Festival – Legnano (MI)
6 luglio – Flowers Festival – Collegno (TO)
9 luglio – Live in Genova Festival – Genova
12 luglio – Anima Festival – Cervere (CN)
27 luglio – Villafranca Festival – Villafranca (VR)
29 luglio – Udine Vola – Udine
3 agosto – Zoo Music Fest – Pescara
9 agosto – Arena della Regina – Cattolica (RN)
11 agosto – Villa Bertelli Live – Forte dei Marmi (LU)
12 agosto – Castiglioncello Festival – Castiglioncello (LI)
23 agosto – Arena Bianca – Ostuni (BR)
25 agosto – Fossato del Castello – Barletta (BT)
2 settembre – Vicenza in Festival – Vicenza
4 settembre – Trento Live Fest – Trento
11 settembre – Dream Pop Fest – Palermo
13 settembre – Festival Taormina Arte – Taormina (ME)
