Madame, il fonico la molla sul palco per andare da Marracash e Guè: "Quindi mi hai scaricata?", la reazione spiazza tutti Durante il concerto di Barletta il fonico annuncia l'addio al tour estivo: "C'è la reunion di Marracash e Guè a San Siro". La cantante reagisce con una frecciata, poi chiarisce sui social.

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Una sorpresa arrivata direttamente dal palco, proprio mentre il tour estivo di Madame si avvia verso le battute finali. Durante il concerto di Barletta, il fonico della cantante ha infatti annunciato che avrebbe lasciato temporaneamente la tournée per un altro importante impegno professionale: occuparsi della fonica di Marracash e Guè per le due date-evento di San Siro. Una notizia che ha spiazzato Madame, almeno per qualche istante, e che ha dato vita a un simpatico siparietto davanti al pubblico. Ecco cosa è successo.

Madame, il fonico va da Marracash e Guè: cosa è successo sul palco

Il momento è arrivato durante il concerto di Madame a Barletta. Il fonico ha preso la parola dal palco per spiegare alla cantante e al pubblico che quella sarebbe stata la sua ultima serata al suo fianco nel Tour Estate 2026.

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"Sarà l’ultima sera – sono le parole del fonico – che faccio il tour estivo perché devo andare a fare un altro lavoro, ma ti lascerò in buone mani, ti manderò un mio collega fidatissimo. Mi mancherai tanto, ma ci rivediamo a novembre per le date nei club".

Madame, sorpresa dall’annuncio e visibilmente spiazzata, ha quindi chiesto: "Quindi tu mi hai scaricata! Posso sapere per chi?". La risposta ha strappato un sorriso: "Ci sono Marracash e Gue Pequeno che devono fare una reunion, sono più anziani, lo faccio solo per anzianità". A quel punto è arrivata la replica della cantante, che ha scelto di stare al gioco con una frecciatina ironica: "Male, puntare sui cavalli vecchi non funziona". E subito dopo ha rincarato, sempre con il sorriso: "Scherzo, scherzo". Il siparietto è proseguito con un’altra battuta: Madame ha fatto sapere al suo fonico di aver "apprezzato molto" la scelta, prima di aggiungere: "ti voglio molto bene, ci vediamo a novembre, se non vorrò far venire Marra e Gue al posto tuo".

Il tecnico, dunque, sarà impegnato con Marracash e Guè in occasione dei due concerti del 12 e 13 settembre all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, organizzati per celebrare il decimo anniversario di "Santeria".

Madame chiarisce: "Il mio essere "offesa" era parte del gioco"

Il video del momento ha iniziato a circolare sui social e qualcuno ha interpretato la reazione di Madame come un segnale di disappunto nei confronti del suo collaboratore. Una lettura che la voce di "Disincanto" ha voluto immediatamente ridimensionare.

Attraverso alcune Stories Instagram, ha infatti spiegato che non c’è alcun problema con il fonico e che situazioni di questo tipo sono tutt’altro che insolite quando si lavora a tour e produzioni musicali.

"Amici, sta girando un estratto del confessionale in cui il mio fonico mi dice che non mi seguirà più durante il tour estivo. In primo luogo non vi preoccupate. Sono cose normali che accadono quando si è liberi professionisti come lui, come i macchinisti, come addirittura i turnisti, infatti c’è sempre un sostituto".

La cantante ha poi raccontato che non è nemmeno la prima volta che un professionista del suo team salta alcune date o interrompe temporaneamente un tour: "È già capitato in questo e negli scorsi tour che qualcuno saltasse qualche data o percorresse con me solo una parte del percorso, come è capitato che qualcuno abbandonasse un altro tour per venire a lavorare con me".

Insomma, nessun caso e nessun risentimento. Anche il modo scelto dal fonico per darle la notizia, ha spiegato Madame, era parte del gioco: "Essendo che non è assolutamente niente di grave me l’ha detto simpaticamente durante il confessionale. Il mio essere "offesa" era parte del gioco. Ovviamente non provo alcun risentimento nei confronti del mio carissimo fonico. Sono felice che segua artisti che lo scelgono da anni e per cui bisogna esserci".

Madame, le prossime date del Tour Estate 2026

Chiarito il piccolo equivoco, per Madame resta da completare il calendario estivo, arrivato dopo la pubblicazione del nuovo album "Disincanto", uscito lo scorso aprile a tre anni di distanza dal precedente L’amore (2023). Dopo il concerto del 25 agosto, alla cantante restano quattro appuntamenti: 2 settembre a Vicenza, in Piazza dei Signori, 4 settembre a Trento, alla Trentino Music Arena, 11 settembre a Palermo, al Teatro di Verdura, e infine 13 settembre a Taormina, al Teatro Antico.

Poi, per Madame, arriverà il momento di cambiare scenario: a fine novembre partirà infatti il Disincanto Tour, con la prima data fissata il 28 novembre al Vox Club di Nonantola. La tournée proseguirà poi nei mesi successivi con numerosi appuntamenti nei principali club italiani. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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