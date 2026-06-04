Giulia Stabile, il bacio con Madame (cancellato) infiamma i social: impazza il gossip sul nuovo amore La foto del bacio tra la cantante e la ballerina è rimasta online per pochi minuti prima di essere eliminata, ma tanto è bastato per mandare in visibilio i fan

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Madame e Giulia Stabile mandano in tilt i fan. La cantante, infatti, ha pubblicato sui social la foto di un bacio tra le due che ha subito infiammato il mondo del gossip. Lo scatto è rimasto online sul profilo Instagram di Madame per pochi minuti prima che il post fosse cancellato, ma tanto è bastato per alimentare i rumor. Tra le due c’è qualcosa di più di una (grande) amicizia? Scopriamo tutti i dettagli.

Madame e Giulia Stabile, il bacio che fa impazzire i fan (ma la cantante lo cancella)

A quasi un mese dal suo ritorno sulle scene con l’album Disincanto dopo un lungo silenzio discografico, Madame è tornata a infiammare anche il mondo del gossip. Il motivo? La cantante ha postato su Instagram una foto in cui la si può vedere baciare sulle labbra Giulia Stabile. Inutile dire che lo scatto ha fatto subito il giro del web mandando in visibilio i fan. Francesca Calearo all’anagrafe, Madame ha infatti rimosso dopo pochi minuti il post dai suoi social, ma lo scatto ha rapidamente fatto impazzire i follower. Com’è noto, tra le due c’è da tantissimo tempo un profondo legame di amicizia e in tanti pensano ora che ci possa essere qualcosa di più. La cantante e la vincitrice di Amici 20 si sono conosciute nel 2021 tramite una conoscenza comune come Sangiovanni, al tempo ex compagno della ballerina e storico amico proprio di Madame.

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La nuova vita sentimentale di Giulia Stabile

Qualunque sia il significato del suo bacio con Madame, quel che è certo è che Giulia Stabile ha archiviato le sue precedenti storie d’amore. Dopo la rottura con Sangiovanni del 2023, infatti, il nome della ballerina è stato chiacchieratissimo nel mondo del gossip e neanche un mese fa Giulia aveva ‘confessato’ sul palco di Rosalía di avere avuto una relazione con un famoso cantante, salvo poi scoprire che lui fosse fidanzato. "Ora sono libera" si era ‘sfogata’ l’ex volto di Amici e conduttrice di Tú sí que vales che, anche dopo il prevedibile inizio del toto-nomi, non si è mai sbottonata riguardo l’identità dell’uomo.

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