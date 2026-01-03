È su Netflix da ieri ed è già in Top 10: il film di Maccio Capatonda supera Zalone La nuova commedia con Maccio Capatonda è già quinta su Netflix e batte anche Cado dalle nubi: una satira surreale sul nostro rapporto col digitale.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

È arrivato quasi in sordina, ma nel giro di poche ore ha scalato la classifica. Il migliore dei mondi è uscito ieri su Netflix ed è già nella Top 10 italiana, piazzandosi al quinto posto e superando persino Cado dalle nubi, il film più amato di Checco Zalone. Un risultato che sorprende e incuriosisce, soprattutto perché non si tratta della classica commedia rassicurante. Sotto la superficie leggera, infatti, il film nasconde una riflessione molto attuale sul nostro rapporto ossessivo con la tecnologia. E lo fa scegliendo la via più strana possibile: immaginare un mondo dove il digitale non è mai esistito.

Di cosa parla Il migliore dei mondi (trama e significato)

Ennio Storto vive immerso nella tecnologia. Il suo lavoro, le sue relazioni, perfino il modo in cui interpreta la realtà passano attraverso schermi, notifiche e automatismi digitali. Poi, senza alcun preavviso, qualcosa si rompe. Ennio si ritrova catapultato in un 2023 alternativo in cui il progresso si è fermato agli anni ’90: niente smartphone, niente social, niente GPS, niente velocità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quello che inizialmente sembra solo un incubo logistico diventa presto una sfida più profonda. In questo mondo analogico fatto di telefoni a tasti, videocassette, cabine telefoniche e lunghe attese, Ennio è costretto a confrontarsi con se stesso senza filtri. Ogni relazione pesa di più, ogni scelta richiede tempo, ogni errore resta. Il film usa il paradosso per raccontare una vera e propria educazione sentimentale, meno comica di quanto sembri e molto più umana di quanto ci si aspetti.

Cast, atmosfera e perché sta conquistando Netflix

Maccio Capatonda guida il film con un personaggio costruito sulla fragilità. Ennio non è un eroe né una maschera comica estrema: è un uomo "moderno" che perde sicurezza proprio quando viene privato della tecnologia. Una prova attoriale più narrativa del solito, che segna un’evoluzione rispetto ai suoi ruoli più sketch-based. Accanto a lui, Martina Gatti rappresenta un controcampo fondamentale: il suo personaggio mette in discussione la visione di Ennio e dimostra che l’analogico non è solo una punizione, ma un altro modo possibile di stare al mondo. Pietro Sermonti completa il quadro con un ruolo legato alla famiglia e all’identità, spingendo il protagonista a rivedere la sua idea di successo.

L’atmosfera alterna gag e momenti amari, giocando sul contrasto tra nostalgia e disagio. Il migliore dei mondi non idealizza gli anni ’90, ma li usa come attrito narrativo per parlare del presente. Ed è probabilmente questo mix di comicità e inquietudine contemporanea ad averlo portato così in alto su Netflix, fino a superare anche un titolo iconico come Cado dalle nubi. Una visione che fa ridere, ma soprattutto riflettere.

Potrebbe interessarti anche