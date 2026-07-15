Ma come ti vesti torna in onda dopo 8 anni, Enzo Miccio e Carla Gozzi pronti a infiammare Real Time: “È più di una trasmissione” Dopo otto anni il programma tornerà in onda con una nuova edizione: per Miccio sarà un impegno parallelo a quello in Rai con Mara Venier a Domenica In

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ma come ti vesti?! è tornato. Lo storico show condotto da Enzo Miccio e Carla Gozzi, infatti, tornerà in onda dopo otto anni. Ad annunciarlo sono stati proprio il wedding planner e la stilista: il programma andato in onda dal 2009 al 2018, diventando un vero e proprio simbolo di Real Time, avrà una nuova edizione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ma come ti vesti?!, il ritorno dello storico show di Real Time dopo otto anni: l’annuncio di Enzo Miccio e Carla Gozzi

Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Ma come ti vesti?! torna in onda. Real Time ha infatti annunciato una nuova edizione dello storico programma dedicato al restyling, che debutterà nel 2026 con gli storici protagonisti Enzo Miccio e Carla Gozzi. L’ultimo episodio era stato trasmesso nell’ottobre del 2018, mentre il debutto del format risale a ben 18 anni fa. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della rete, dove i due conduttori hanno rivelato il tutto con un video. "Sono passati ben 18 anni dalla prima edizione… e si vede" scherzano Miccio e Gozzi nel filmato, promettendo anche "il ritorno del buongusto".

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Al BCT Festival di Benevento Enzo Miccio (che nella prossima stagione televisiva tornerà anche a Domenica In al fianco di Mara Venier)e Carla Gozzi hanno raccontato l’entusiasmo con cui affrontano questa nuova avventura. "Siamo diventati dei meme, ci hanno imitato, ci hanno fatto le parodie. Ma come ti vesti?! è diventato qualcosa di più di una trasmissione televisiva: è entrato nelle case, è diventato un modo di dire" hanno raccontato i due conduttore, spiegando di avere seguito sempre la spontaneità: "Noi questo lavoro lo facciamo davvero, non seguivamo un copione. Cercavamo di valorizzare le persone con consigli concreti e utili. La nostra ironia ci sarà sempre. Sarebbe finto eliminarla. Forse oggi siamo un po’ più saggi, ma il nostro occhio è rimasto lo stesso".

Ma come ti vesti?!, un simbolo di Real Time

Insieme a Cortesie per gli ospiti, Il boss delle cerimonie e altri programmi Ma come ti vesti?! è indubbiamente uno dei titoli più iconici della storia di Real Time, vero e proprio simbolo dell’ascesa e degli anni d’oro della rete dopo avere raggiunto una incredibile popolarità intorno al 2010. La formula, ovviamente, resterà immutata: Miccio e Gozzi analizzano il guardaroba di un partecipante, individuano gli errori di stile e lo accompagnano in un percorso di trasformazione, con l’obiettivo di valorizzarne l’immagine. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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