Addio Claudio Fico, vicedirettore del Tg5: le cause della morte, la malattia e l’annuncio in TV
Lutto nel mondo della televisione e dell’informazione italiana: il noto giornalista è scomparso nella notte a seguito di una lunga malattia.
Claudio Fico, giornalista e vicedirettore vicario del Tg5, è morto questa notte all’età di 63 anni dopo aver combattuto per lungo tempo contro una grave malattia. Dopo l’annuncio in diretta del programma Mattino Cinque, il Direttore del telegiornale Clemente Mimun ha confermato la triste notizia pubblicando un posto su X proprio in ricordo dell’amico e collaboratore storico. Scopriamo di più su questa dolorosa scomparsa e sulla vita di Claudio Fico.
Morto Claudio Fico, la lunga malattia e le parole di Clemente Mimun
Il mondo della televisione e del giornalismo italiano è stato colpito proprio oggi da un grave lutto. Questa mattina, Federica Panicucci e Francesco Vecchi in diretta a Mattino Cinque hanno annunciato la prematura morte a soli 63 anni di Claudio Fico, giornalista e vicedirettore del Tg5. "Un grande giornalista e una persona con cui era piacevole lavorare. La redazione di Videonews si stringe e abbraccia la sua famiglia e i colleghi del Tg5", ha affermato Vecchi con voce commossa. Fico è venuto a mancare dopo aver lottato per molto tempo contro una grave malattia della quale non si conoscono ancora informazioni dettagliate.
In mattinata, anche il Direttore del telegiornale, Clemente Mimun, ha confermato la notizia con toccante post su X dedicato all’amico e collaboratore di lunga data. "Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del tg5". I funerali e l’ultimo saluto al giornalista si terranno domani alle ore 15 presso la Chiesa Centrale del Gemelli.
Claudio Fico, chi era il vicedirettore del Tg5
Claudio Fico, napoletano d’origine, aveva iniziato la sua lunga carriera televisiva in Rai dopo aver vinto un concorso. Nel corso del tempo era poi diventato caporedattore del TgR, per poi passare al Tg2 e, in seguito, al Tg1. Nel 2011, Fico aveva deciso di lasciare la rete ammiraglia per trasferirsi a Mediaset, in particolare nella redazione del Tg5, per la quale attualmente ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario e responsabile degli speciali, sempre a stretto contatto con il direttore Clemente Mimun.
Una personalità molto apprezzata sia dal punto di vista professionale che umano, come affermato dai tanti colleghi di redazione con i quali ha collaborato nel corso dei lunghi annidi carriera. Un grave lutto che ha commosso tutto il mondo della televisione italiana e dell’informazione.
