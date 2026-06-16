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Lupin the IIIrd, la morte di Jigen: il film che ha riportato l'anime alle origini si apre nel modo peggiore. Takeshi Koike firma un capolavoro

Un viaggio nelle atmosfere sporche e noir di un cult dell'animazione: Plaion Pictures riporta in home video lo scontro mortale tra Jigen e il cecchino Yael Okuzaki.

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Jigen contro tutti, ed è subito capolavoro noir. Se amate il lato più crudo di Lupin III, il cofanetto Plaion Pictures de "La lapide di Jigen Daisuke" è da brividi. Takeshi Koike firma un gioiello d’animazione cupo e d’impatto (con quel tratto sporco che tanto deve allo stile del primo Monkey Punch), mettendo il celebre pistolero di fronte a un cecchino infallibile. Nel video esploriamo da vicino questa chicca home video. Play e godetevi il viaggio!

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