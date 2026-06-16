Un viaggio nelle atmosfere sporche e noir di un cult dell'animazione: Plaion Pictures riporta in home video lo scontro mortale tra Jigen e il cecchino Yael Okuzaki.

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Jigen contro tutti, ed è subito capolavoro noir. Se amate il lato più crudo di Lupin III, il cofanetto Plaion Pictures de "La lapide di Jigen Daisuke" è da brividi. Takeshi Koike firma un gioiello d’animazione cupo e d’impatto (con quel tratto sporco che tanto deve allo stile del primo Monkey Punch), mettendo il celebre pistolero di fronte a un cecchino infallibile. Nel video esploriamo da vicino questa chicca home video. Play e godetevi il viaggio!