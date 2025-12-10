Trova nel Magazine
Lupin è tornato, Netflix svela la prima puntata della Parte 4: Assane Diop più audace che mai

Dopo tre anni di attesa, il ladro gentiluomo Assane Diop torna su Netflix con la quarta stagione della serie Lupin: inganni, colpi di scena e vendetta a Parigi.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Finalmente, non sono solo supposizioni: Lupin Parte 4 sta per tornare su Netflix. La serie di successo con protagonista Omar Sy nei panni di Arsenio Lupin (ma in una veste moderna) approderà sulla piattaforma molto presto (non proprio prestissimo, ci sarà da aspettare un po’ ma non molto). In questo articolo vi sveleremo quando potrete vedere i nuovi episodi e di cosa parleranno. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lupin Parte 4, ecco quando uscirà la quarta stagione della serie Netflix

Ebbene sì! Lupin, il celebre thriller giallo francese di Netflix con Omar Sy, tornerà con la quarta stagione nell’autunno 2026. La serie, una delle più popolari non in lingua inglese sulla piattaforma, segue le avventure di Assane Diop, abile ladro ispirato al leggendario Arsène Lupin, deciso a vendicare il padre ingiustamente accusato di un crimine e morto in carcere. La quarta stagione, composta da otto episodi, arriva circa tre anni dopo la terza, in cui Assane ruba la Perla Nera, conquista l’appoggio del popolo, finge la propria morte e salva la madre. Per proteggere la sua famiglia e il migliore amico, decide però di sacrificarsi e si consegna alla polizia, chiudendo così il terzo capitolo dietro le sbarre.

Creata da George Kay e François Uzan, la serie vede Omar Sy co-showrunner con Louis Leterrier e vanta sceneggiatura di Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Florent Meyer, Tigran Rosine e Pennda Ba. La regia è affidata a Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gélin, mentre la produzione è di Gaumont con Carrousel Studios.

Trama e cast di Lupin Parte 4

Nel paragrafo precedente vi abbiamo rammentato come si è conclusa la terza stagione, quindi, cosa vedremo nella quarta? Non si hanno dettagli precisi sulla trama ma si potrebbe ipotizzare che, probabilmente, vedremo una possibile evasione dal carcere (ma sono solo congetture). Il cast comprende, tra gli altri, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Etan Simon, Clotilde Hesme, Nicole Garcia e Hervé Pierre.

Il successo della serie Netflix Lupin

Inutile dire che gli amanti di questo personaggio se lo aspettavano: Lupin ha avuto un enorme successo globale su Netflix. Infatti, la prima stagione è stata vista da circa 70 milioni di famiglie nei primi 28 giorni e ha raggiunto il primo posto in classifica in numerosi Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Ma perché questo ladro gentiluomo piace così tanto? Al di là della serie, già il cartone, nel corso degli anni, ha contribuito al suo apprezzamento: furbo, intelligente, simpatico, scaltro e amante delle donne, la sua ironia e la sua determinazione nel portare a termine i suoi colpi, lo hanno reso un personaggio quasi impossibile da amare.

