Lupin the IIIRD – La stirpe immortale, Libere Recensioni: più cupo e spavaldo, ma meno 'classico'

Lupin III torna al cinema dall'11 dicembre in una veste più autentica nella versione animata in 2D: vecchi villain e una tossina letale lo mettono alla prova

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Diretto dal maestro Takeshi Koike, Lupin the IIIRD – The Movie: La stirpe immortale arriva oggi, giovedì 11 dicembre 2025, nei cinema italiani, e per l’occasione ecco la recensione del film per la rubrica Libere Recensioni di Libero Magazine.

L’etichetta di proprietà di Plaion Pictures, Anime Factory, presenta un Lupin più autentico che mai, un ladro gentiluomo ancora più affascinante e ribelle di quanto si possa immaginare. Un ritorno alle origini per il personaggio nato dalla penna di Monkey Punch che, dopo quasi trent’anni, torna ad essere protagonista di un film animato in 2D che riporta appieno sul grande schermo lo spirito del personaggio.

In Lupin the IIIRD – The Movie: La stirpe immortale, il protagonista è bloccato con Fujiko, Jigen e Goemon, i suoi storici compagni d’avventura, su un’isola sperduta in mezzo all’oceano. Ora, oltre a dover trovare una via di fuga, sono inseguiti dall’immancabile ispettore Zenigata.

Ma non è finita qua, perché scoprono che questa isola è popolata da alcuni loro vecchi antagonisti. Tra questi, Mamo, storico villain apparso per la prima volta in Lupin III – La pietra della saggezza (1978). Nel nuovo film, Lupin e tutta la banda di ladri devono lottare contro questi cattivi, ma anche far fronte a una tossina letale, sprigionata dall’immortale Muom, che lascia loro solo 24 ore per sopravvivere…

