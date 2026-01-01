Lunetta Savino dimentica Cettina e su RaiPlay aiuta gli altri a cambiare vita L'ex volto di Cettina Gargiulo di un Medico in Famiglia ci trasporta nelle incredibili vite di alcune persone davvero fuori dal comune

Alzi la mano chi ricorda il mitico personaggio di Cettina Gargiulo, interpretato da Lunetta Savino, della fiction Un Medico in Famiglia. Presente dalla prima alla quinta stagione della fiction Rai, la colf di casa Martini ha scavato un solco nel cuore dei fan. A distanza di anni dall’addio alla serie, Lunetta Savino torna nel 2019 a scuotere i cuori degli spettatori, ma questa volta lo fa raccontando viaggi di riscoperta personale nel programma, in streaming gratis su RaiPlay, di cui parliamo oggi.

Di cosa parla Todo Cambia in streaming su RaiPlay con Lunetta Savino

"Cambia ciò che è in superficie, cambia ciò che è nel profondo, cambia il modo di pensare, cambia tutto in questo mondo": la sigla di Todo Cambia, ovvero il brano omonimo di Mercedes Sosa, custodisce il senso dell’intero programma, andato in onda nel 2019 per 6 episodi e presentato da Lunetta Savino. Ovvero una riscoperta di noi stessi e dei protagonisti, due per puntata, che di settimana in settimana si raccontano e vengono raccontati.

Il format, ideato da Maria Cristina Cecilia, Luciano Palmerino e Federica Petruccioli per la regia di Alessandro Torraca, vede Lunetta Savino accompagnare lo spettatore in un vero e proprio racconto fatto di interviste, ma anche di video e immagini auto-prodotte dalla redazione del programma.

Lunetta Savino è il fulcro del programma

Pur essendo la conduttrice del programma, Lunetta Savino indossa i suoi soliti panni, ovvero quelli dell’attrice. Il volto di Cettina di Un Medico in Famiglia regala monologhi intensi e dal grande potere riflessivo, in grado di far pensare allo spettatore "Com’è mai possibile che stia parlando proprio (o anche) di me?"

Todo Cambia racconta di vite completamente diverse tra loro. Si parla, ad esempio, di Davide, ex boss della camorra divenuto ‘il re di Scampia’ a soli 14 anni. Ma anche di Paola, manager dedita al sociale. Come un vero e proprio film biografico moderno, il racconto inizia dai luoghi vissuti dai, venendo ogni tanto intervallato da riflessioni e monologhi di Lunetta.

Dove vedere Todo Cambia in streaming

Se siete curiosi di scoprire le vite incredibili raccontate da Lunetta Savino, trovate Todo Cambia in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay.

