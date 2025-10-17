RaiPlay, Lunetta Savino incredibile e 'dimenticata' in una serie Tv che scalda il cuore Su RaiPlay arriva un'ondata di emozioni forti che vi travolgeranno: Lunetta Savino protagonista di una storia molto forte: coraggio, timori e determinazione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lunetta Savino riesce a coinvolgere sempre il suo pubblico grazie alle sue interpretazioni, ogni volta diverse ma ugualmente profonde e incisive. Questa volta, è la protagonista di una storia di coraggio, disponibile su RaiPlay e diretta da Luciano Manuzzi. Una donna che sfida la camorra senza lasciarsi intimorire dalle conseguenze e pagando un prezzo altissimo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lunetta Savino non teme la camorra nella miniserie Il Coraggio di Angela

Non tutti temono la camorra e questa storia lo dimostra. Su RaiPlay è disponibile la miniserie Il Coraggio di Angela (basata sulla storia vera di Silvana Fucito), diretta da Luciano Manuzzi e con protagonista Lunetta Savino. Racconta la vicenda di Angela Latella (Savino), intraprendente donna napoletana titolare di un negozio di vernici insieme al marito Pasquale. Angela, madre di due figli, vede la sua vita sconvolta dalle richieste di pizzo della camorra, ma la sua determinazione rafforza i legami familiari. La storia prende avvio dalla morte di Nino, ucciso da Salvatore, un diciassettenne che agisce per vendetta contro un camorrista responsabile dell’arresto del padre. Dopo la morte della madre e l’arresto del padre, Salvatore viene affidato alla zia Grazia, che chiede ad Angela di occuparsene. Inizialmente titubante per paura di turbare la famiglia e mettere a rischio la propria vita, Angela col tempo si preoccupa sempre più del destino del ragazzo, trasformando la sua accoglienza in un vero caso di coscienza.

Il film (suddiviso in due puntate e, per questo, definita anche miniserie) mostra il coraggio di questa donna, Angela, interpretata da Lunetta Savino, nel denunciare e sfidare apertamente la camorra, non lasciandosi intimorire dai ricatti e dalle minacce, e pagando un prezzo altissimo, sia personale che professionale. Nonostante il dramma della storia, emerge un messaggio di speranza e cambiamento, dimostrando che determinazione e impegno possono sfidare la camorra e contribuire a una società più giusta.

Curiosità, location e dove vedere in streaming Il Coraggio di Angela

Il Coraggio di Angela è ambientato a Napoli ed è stato girato in location reali per rendere maggiormente autentica l’atmosfera: il negozio di vernici di Angela Latella si trova in Via Sant’Eligio, la residenza del boss Ciro Marra è il Palazzo dello Spagnolo in Via Vergini 19, e le scene in prigione sono girate alla Casa Circondariale di Poggioreale. La sceneggiatura, pur ispirandosi alla storia vera di Silvana Fucito, include elementi romanzati per rendere la trama più avvincente. Il film / la miniserie è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

