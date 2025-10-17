Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

RaiPlay, Lunetta Savino incredibile e 'dimenticata' in una serie Tv che scalda il cuore

Su RaiPlay arriva un'ondata di emozioni forti che vi travolgeranno: Lunetta Savino protagonista di una storia molto forte: coraggio, timori e determinazione.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lunetta Savino riesce a coinvolgere sempre il suo pubblico grazie alle sue interpretazioni, ogni volta diverse ma ugualmente profonde e incisive. Questa volta, è la protagonista di una storia di coraggio, disponibile su RaiPlay e diretta da Luciano Manuzzi. Una donna che sfida la camorra senza lasciarsi intimorire dalle conseguenze e pagando un prezzo altissimo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lunetta Savino non teme la camorra nella miniserie Il Coraggio di Angela

Non tutti temono la camorra e questa storia lo dimostra. Su RaiPlay è disponibile la miniserie Il Coraggio di Angela (basata sulla storia vera di Silvana Fucito), diretta da Luciano Manuzzi e con protagonista Lunetta Savino. Racconta la vicenda di Angela Latella (Savino), intraprendente donna napoletana titolare di un negozio di vernici insieme al marito Pasquale. Angela, madre di due figli, vede la sua vita sconvolta dalle richieste di pizzo della camorra, ma la sua determinazione rafforza i legami familiari. La storia prende avvio dalla morte di Nino, ucciso da Salvatore, un diciassettenne che agisce per vendetta contro un camorrista responsabile dell’arresto del padre. Dopo la morte della madre e l’arresto del padre, Salvatore viene affidato alla zia Grazia, che chiede ad Angela di occuparsene. Inizialmente titubante per paura di turbare la famiglia e mettere a rischio la propria vita, Angela col tempo si preoccupa sempre più del destino del ragazzo, trasformando la sua accoglienza in un vero caso di coscienza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il film (suddiviso in due puntate e, per questo, definita anche miniserie) mostra il coraggio di questa donna, Angela, interpretata da Lunetta Savino, nel denunciare e sfidare apertamente la camorra, non lasciandosi intimorire dai ricatti e dalle minacce, e pagando un prezzo altissimo, sia personale che professionale. Nonostante il dramma della storia, emerge un messaggio di speranza e cambiamento, dimostrando che determinazione e impegno possono sfidare la camorra e contribuire a una società più giusta.

Curiosità, location e dove vedere in streaming Il Coraggio di Angela

Il Coraggio di Angela è ambientato a Napoli ed è stato girato in location reali per rendere maggiormente autentica l’atmosfera: il negozio di vernici di Angela Latella si trova in Via Sant’Eligio, la residenza del boss Ciro Marra è il Palazzo dello Spagnolo in Via Vergini 19, e le scene in prigione sono girate alla Casa Circondariale di Poggioreale. La sceneggiatura, pur ispirandosi alla storia vera di Silvana Fucito, include elementi romanzati per rendere la trama più avvincente. Il film / la miniserie è disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Croce e Delizia, il film con Lunetta Savino è in streaming su Netflix

Lunetta Savino travolge Netflix con gli amori impossibili di un film da non perdere

Su Netflix sbarca un film con Lunetta Savino: l'attrice conquista il piccolo schermo...
Come Una Madre, Simone Montedoro protagonista della serie in streaming su RaiPlay

Simone Montedoro in un dramma familiare da incubo: questa serie Tv su RaiPlay vi terrà col fiato sospeso

Nel catalogo di RaiPlay arriva una serie di Andrea Porporati con Simone Montedoro e ...
Un medico in famiglia - Lunetta Savino

Un medico in famiglia, la rivelazione di Lunetta Savino sul sequel: "Lino Banfi lo vuole, ma..."

La nota attrice che per anni ha interpretato ‘Cettina’ nell’amatissima fiction Rai h...
La Sposa, Serena Rossi protagonista della serie in streaming su RaiPlay

Su RaiPlay c'è una serie tv che mostra Serena Rossi in tutta la sua bellezza: è quasi paradisiaca

Una storia di amori segreti e intrighi che cattura dal primissimo episodio: su RaiPl...
Su RaiPlay una fiction con Bianca Guaccero tra sfide e cucina internazionale: il cast è da urlo

Bianca Guaccero sfida la cucina internazionale (e l'amore) in questa fiction su RaiPlay

Tra sogni, cucina e sentimenti: Bianca Guaccero protagonista di una miniserie con Gi...
Terence Hill dopo Don Matteo lotta con la Comunità Europea in questa serie in streaming su RaiPlay

Terence Hill, da prete ad avvocato su RaiPlay: Don Matteo è costretto a lottare in questa serie

Lo storico volto di Don Matteo è protagonista di una miniserie Rai in cui veste i pa...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Montalbano superato su RaiPlay

Vuoi iniziare una nuova serie televisiva? Ecco allora le più viste delle principali ...
Cuori, Pilar Fogliati protagonista della serie in streaming su RaiPlay

Pilar Fogliati torna a far sognare: la storia che conquista RaiPlay e fa battere i cuori italiani

Su RaiPlay è disponibile una serie diretta da Riccardo Donna e con protagonista Pila...
L'attrice, prima del successo con Il sol dell'avvenire, ha vestito i panni di una dirigente tv in una miniserie con Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh

Barbora Bobulova è spietata in questa miniserie su RaiPlay: vi farà tremare dalla paura

L'attrice, prima del successo con Il sol dell'avvenire, ha vestito i panni di una di...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
lunetta savino

Lunetta Savino
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Mary Segneri

Mary Segneri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963