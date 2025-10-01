Lunetta Savino travolge Netflix: risate, colpi di scena e amori impossibili in un film da non perdere
Su Netflix sbarca un film con Lunetta Savino: l'attrice conquista il piccolo schermo con un'interpretazione irresistibile tra comicità e drammi familiari.
Su Netflix arriva un film diretto da Simone Godano, con protagonista Lunetta Savino, la quale porta sul piccolo schermo un’interpretazione degna di nota tra comicità e intensità. Si tratta di una commedia che esplora temi di identità, accettazione e cambiamento, e la cui trama ruota attorno a due famiglie molto diverse tra loro che si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme, mettendo in luce le sfide e le sorprese che emergono quando le tradizioni e le aspettative vengono messe in discussione.
Croce e Delizia, il film con protagonista Lunetta Savino
Croce e Delizia, film di Simone Godano, è una commedia italiana che parla di famiglia e amore, con tutte le sue complicazioni. Due famiglie si ritrovano a passare insieme le vacanze estive. Qui scoprono che i loro capofamiglia, Carlo (Alessandro Gassmann) e Tony (Fabrizio Bentivoglio), stanno insieme. La notizia sconvolge tutti e mette in luce vecchi pregiudizi, incomprensioni tra generazioni e la complessità dei rapporti familiari. Il film mostra che l’amore non ha regole: può nascere a qualsiasi età e tra persone di qualsiasi orientamento sessuale. All’inizio, i figli Sandro e Penelope fanno fatica ad accettare la cosa, ma col tempo imparano a capire e rispettare le scelte dei loro padri.
Tra i personaggi spicca Ida, la madre di Carlo, interpretata da Lunetta Savino. In un primo momento, è legata alle tradizioni e fatica a comprendere la nuova relazione del figlio, ma piano piano cambia prospettiva. La sua storia è un po’ quella di tutti noi: all’inizio ci spaventano i cambiamenti, ma se apriamo la mente (come si suo, dire) possiamo imparare a vivere l’amore in tutte le sue forme.
Curiosità sul film e dove vederlo in streaming
Ci sono diverse curiosità che riguardano il film Croce e Delizia. E’ ambientato principalmente in una villa sul mare tra Gaeta e Formia, scelta per il suo fascino mediterraneo e trasformata in un elemento narrativo centrale. I protagonisti sono Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, affiancati da due famiglie molto diverse che richiamano lo schema classico dello "scontro di classe". Tra gli interpreti spicca Lunetta Savino, nel ruolo della madre di Gassmann, che rappresenta la tradizione ma anche il percorso verso l’accettazione. A tal proposito, c’è da dire che la critica ha apprezzato la sua interpretazione per autenticità e profondità, riuscendo a entrare perfettamente nei panni di un personaggio non semplice. Il film, inoltre, ha trovato ulteriore successo su Netflix, dove ha raggiunto un pubblico più ampio, e dov’è tuttora disponibile in streaming così, se deciderete di vederlo, sapete su quale piattaforma trovarlo.
