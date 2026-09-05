Prima dei Lùnapop c'erano i Senza Filtro, ma che fine hanno fatto gli altri? La storia della band dal successo su una vespa alla separazione Dove sono finiti oggi i cinque ragazzi che per un anno hanno fatto impazzire l'Italia e hanno dominato le classifiche e il Festivalbar

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Bologna, metà anni ’90. Prima ancora dei Lùnapop c’erano i Senza Filtro: una band di ragazzi capitanata da un giovanissimo Cesare Cremonini, che calcava palchi insieme a Gabriele Galassi e Alessandro De Simone. Poi arrivano il produttore Walter Mameli e il promoter Marco Stanzani. La band cambia pelle, alcuni componenti vengono rimpiazzati e, nel 1999, nasce ufficialmente il nome destinato a diventare un tormentone: Lùnapop, appunto.

Ma che dove sono oggi? Nel video, dopo una breve pubblicità, vi spieghiamo che fine hanno fatto i Lùnapop Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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