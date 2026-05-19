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Addio Luna Jordan, scomparsa a 24 anni l’attrice del remake di “Euphoria”: chi era e le cause della morte

È notizia delle ultime ora la prematura scomparsa della giovane attrice tedesca, nota per aver partecipato alla versione tedesca della famosa serie HBO.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di una delle sue giovani promesse. Luna Jordan, giovane e talentuosa attrice tedesca, è morta improvvisamente a soli 24 anni. Una notizia che ha colpito come un fulmine a ciel sereno tutta la Germania e i tanti fan provenienti dal resto d’Europa. Nonostante la giovane età, il suo nome era già legato a produzioni di rilievo internazionale, tra cui Euphorie, l’adattamento tedesco della nota serie HBO Euphoria. Ecco qualche dettaglio in più sulla terribile notizia e sulla carriera dell’attrice.

Morta Luna Jordan, promessa del cinema tedesco

La conferma ufficiale della prematura morte di Luna Jordan è arrivata dalla sua agenzia, Players di Berlino, e dalla famiglia stessa che non ha però voluto comunicare pubblicamente i dettagli sulle cause del decesso. Ventiquattro anni, un’intera vita davanti e un futuro artistico che si prospettava più che luminoso. Luna era attesa, infatti, nella produzione internazionale Hamburg Days per quello che sarebbe stato probabilmente il ruolo più importante della sua carriera: la celebre fotografa e artista Astrid Kirchherr, figura fondamentale dei primissimi anni dei Beatles ad Amburgo. Un personaggio storico, complesso e affascinante, esattamente il tipo di sfida che una giovane attrice del suo calibro sarebbe stata pronta a raccogliere.

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Luna Jordan, la carriera: da Repubblica Selvaggia a Euphorie

Luna Jordan aveva mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione fin da giovanissima, costruendo il suo percorso con determinazione e una maturità interpretativa che andava ben oltre la sua giovane età. Tra i suoi lavori più significativi figurano le serie Repubblica selvaggia e Il cane che dorme, produzioni che le avevano permesso di farsi notare dal grande pubblico. La svolta era poi arrivata nel 2022 con la vittoria dell’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film Fuchs im Bau. Per l’occasione, durante la premiazione, Luna aveva fatto un memorabile discorso affrontando apertamente il tema della violenza sessualizzata nell’industria cinematografica e teatrale, dimostrando un coraggio raro e una consapevolezza importante.

A seguire aveva partecipato al documentario Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs, in cui aveva parlato con franchezza del peso emotivo vissuto nei suoi ruoli da bambina e delle difficoltà di crescere sotto i riflettori dello spettacolo. Negli ultimi anni aveva lavorato a vari progetti e tra le sue ultime apparizioni ricordiamo il crime Polizeiruf ed Euphorie, il remake tedesco della celebre serie Euphoria. Non c’è dire, il cinema tedesco e internazionale perde oggi una giovane donna e un talento vero.

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