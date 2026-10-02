Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Il programma L’Ultima Traccia, in onda venerdì 2 ottobre alle ore 23.05 su Rai Radio 1, dedicherà il suo secondo appuntamento all’omicidio di Simonetta Cesaroni. Dopo trentasei anni, sono infatti ancora aperte indagini, accertamenti sul DNA e interrogativi. La trasmissione vede la conduzione della criminologa Anna Vagli e di Lucrezia Scardini, con la partecipazione dello psichiatra Corrado De Rosa.

Dopo aver affrontato il caso di Denise Pipitone, il programma L’Ultima Traccia torna sul delitto di Simonetta Cesaroni, che è stato uno dei più discussi della cronaca italiana. La donna è infatti stata uccisa, all’età di 20 anni, il 7 agosto 1990 negli uffici di via Poma a Roma. Saranno quindi ricostruite le ultime ore di Simonetta, oltre alla scena del crimine e a tutte le piste seguite nel corso degli anni. Si parlerà anche degli errori che sono stati commessi durante le indagini, degli sviluppi recenti e dei nuovi accertamenti.

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In un’intervista rilasciata da Federica Mondani, storica legale della famiglia Cesaroni, per Anna Vagli, la professionista ha discusso sui punti più controversi dell’inchiesta e sul presunto assassino di Simonetta. "Dopo tanti anni ci siamo convinti che chi ha ucciso Simonetta frequentasse gli ambienti di via Poma e quel palazzo" – ha detto lei – "Pensiamo appartenesse alla Roma bene, una persona che Simonetta, anche solo per il ruolo sociale che ricopriva, rispettava e alla quale avrebbe sicuramente aperto".

Continuano le ipotesi sull’assassinio di Simonetta Cesaroni