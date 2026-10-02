Delitto di Via Poma, la rivelazione sul killer: “Simonetta lo rispettava”, parla l’avvocato dalla famiglia Cesaroni a Radio Rai
La seconda puntata de L'Ultima Traccia, in onda su Rai Radio 1, sarà dedicata al caso di Simonetta Cesaroni, la ventenne uccisa nel 1990
Il programma L’Ultima Traccia, in onda venerdì 2 ottobre alle ore 23.05 su Rai Radio 1, dedicherà il suo secondo appuntamento all’omicidio di Simonetta Cesaroni. Dopo trentasei anni, sono infatti ancora aperte indagini, accertamenti sul DNA e interrogativi. La trasmissione vede la conduzione della criminologa Anna Vagli e di Lucrezia Scardini, con la partecipazione dello psichiatra Corrado De Rosa.
Il caso di Simonetta Cesaroni di nuovo in tv: in onda la seconda puntata de L’Ultima Traccia
Dopo aver affrontato il caso di Denise Pipitone, il programma L’Ultima Traccia torna sul delitto di Simonetta Cesaroni, che è stato uno dei più discussi della cronaca italiana. La donna è infatti stata uccisa, all’età di 20 anni, il 7 agosto 1990 negli uffici di via Poma a Roma. Saranno quindi ricostruite le ultime ore di Simonetta, oltre alla scena del crimine e a tutte le piste seguite nel corso degli anni. Si parlerà anche degli errori che sono stati commessi durante le indagini, degli sviluppi recenti e dei nuovi accertamenti.
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In un’intervista rilasciata da Federica Mondani, storica legale della famiglia Cesaroni, per Anna Vagli, la professionista ha discusso sui punti più controversi dell’inchiesta e sul presunto assassino di Simonetta. "Dopo tanti anni ci siamo convinti che chi ha ucciso Simonetta frequentasse gli ambienti di via Poma e quel palazzo" – ha detto lei – "Pensiamo appartenesse alla Roma bene, una persona che Simonetta, anche solo per il ruolo sociale che ricopriva, rispettava e alla quale avrebbe sicuramente aperto".
Continuano le ipotesi sull’assassinio di Simonetta Cesaroni
Il programma è tornato anche su un altro elemento molto importante, cioè quello che riguarda il convincimento di Paola Cesaroni. Quest’ultima arrivò infatti negli uffici insieme a colui che all’epoca era il fidanzato, Antonello Barone. Si pensa che all’interno potesse esserci ancora qualcuno, soprattutto perché furono rilevate delle tracce di sangue dietro una porta. Un episodio che ha portato a un interrogativo: quella persona può essere l’assassino oppure si tratta di qualcuno che è intervenuto in seguito per ripulire parte della scena del crimine?
Si attende intanto la prossima puntata de L’Ultima Traccia, in onda su Rai Radio 1 ogni venerdì a partire dalle ore 23.05 fino a mezzanotte. Tutti gli episodi possono essere riascoltati su RaiPlay Sound.
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