Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Delitto di Via Poma, la rivelazione sul killer: “Simonetta lo rispettava”, parla l’avvocato dalla famiglia Cesaroni a Radio Rai

La seconda puntata de L'Ultima Traccia, in onda su Rai Radio 1, sarà dedicata al caso di Simonetta Cesaroni, la ventenne uccisa nel 1990

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Delitto di Via Poma, la rivelazione sul killer: “Simonetta lo rispettava”, parla l’avvocato dalla famiglia Cesaroni a Radio Rai
Raiplay

Il programma L’Ultima Traccia, in onda venerdì 2 ottobre alle ore 23.05 su Rai Radio 1, dedicherà il suo secondo appuntamento all’omicidio di Simonetta Cesaroni. Dopo trentasei anni, sono infatti ancora aperte indagini, accertamenti sul DNA e interrogativi. La trasmissione vede la conduzione della criminologa Anna Vagli e di Lucrezia Scardini, con la partecipazione dello psichiatra Corrado De Rosa.

Il caso di Simonetta Cesaroni di nuovo in tv: in onda la seconda puntata de L’Ultima Traccia

Dopo aver affrontato il caso di Denise Pipitone, il programma L’Ultima Traccia torna sul delitto di Simonetta Cesaroni, che è stato uno dei più discussi della cronaca italiana. La donna è infatti stata uccisa, all’età di 20 anni, il 7 agosto 1990 negli uffici di via Poma a Roma. Saranno quindi ricostruite le ultime ore di Simonetta, oltre alla scena del crimine e a tutte le piste seguite nel corso degli anni. Si parlerà anche degli errori che sono stati commessi durante le indagini, degli sviluppi recenti e dei nuovi accertamenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In un’intervista rilasciata da Federica Mondani, storica legale della famiglia Cesaroni, per Anna Vagli, la professionista ha discusso sui punti più controversi dell’inchiesta e sul presunto assassino di Simonetta. "Dopo tanti anni ci siamo convinti che chi ha ucciso Simonetta frequentasse gli ambienti di via Poma e quel palazzo" – ha detto lei – "Pensiamo appartenesse alla Roma bene, una persona che Simonetta, anche solo per il ruolo sociale che ricopriva, rispettava e alla quale avrebbe sicuramente aperto".

Continuano le ipotesi sull’assassinio di Simonetta Cesaroni

Il programma è tornato anche su un altro elemento molto importante, cioè quello che riguarda il convincimento di Paola Cesaroni. Quest’ultima arrivò infatti negli uffici insieme a colui che all’epoca era il fidanzato, Antonello Barone. Si pensa che all’interno potesse esserci ancora qualcuno, soprattutto perché furono rilevate delle tracce di sangue dietro una porta. Un episodio che ha portato a un interrogativo: quella persona può essere l’assassino oppure si tratta di qualcuno che è intervenuto in seguito per ripulire parte della scena del crimine?

Si attende intanto la prossima puntata de L’Ultima Traccia, in onda su Rai Radio 1 ogni venerdì a partire dalle ore 23.05 fino a mezzanotte. Tutti gli episodi possono essere riascoltati su RaiPlay Sound.

Potrebbe interessarti anche

Simonetta Cesaroni

Delitto di Via Poma, Tg1 annuncia svolta dopo 36 anni: "Tracce di DNA su indumenti di Simonetta Cesaroni". Di chi sono

Importante novità al Tg1 nell'inchiesta per il delitto di via Poma, a distanza di 36...
Simonetta Cesaroni

Delitto di via Poma, la sorella di Simonetta Cesaroni al Tg1: "Il DNA dà forte speranza". Il legame con Chiara Poggi e Garlasco

A 36 anni dal delitto di Via Poma l'indagine è ripartita, sono state sottoposte al p...
Simonetta Cesaroni

Delitto di Via Poma, l'inchiesta svolta, il TG1: "DNA leggibile di un uomo sul reggiseno". Otto sospettati, la richiesta della famiglia

A distanza di 36 anni dal delitto di via Poma può esserci una svolta imprevista. Com...
Valentina Romani, Dark lines

Da Giulia Cecchettin a Marco Vannini: la Rai riporta in tv i casi che hanno sconvolto l'Italia con un'attrice di Mare Fuori

La Rai rilancia il true crime con una seconda stagione di Dark Lines – Delitti a mat...
Claudio Amendola

I Cesaroni 8, Claudio Amendola gela i fan: “Non credo”. E dopo gli ascolti flop arriva il colpo di grazia

L'attore italiano frena sull’ottava stagione de I Cesaroni dopo il calo degli ascolt...
Chiara Ferragni Veronica Ferraro

Veronica Ferraro difende Chiara Ferragni dopo la bufera: "Le è crollato il mondo addosso", il racconto del momento più difficile

Dagli inizi nel mondo dei blog fino alla crisi che ha travolto Ferragni: Veronica Fe...
Cesare Cremonini

Cesare Cremonini non si riconosce più, Mina inarrivabile ma Ditonellapiaga è ossessione pura. Le pagelle dei nuovi singoli del 18 settembre 2026

Un venerdì ricco di nuovi singoli con il ritorno di Cesare Cremonini e l'omaggio att...
Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi riparte da ‘Nemo’ (dopo il no ai Cesaroni): trama, cast e quando arriva la nuova fiction di Rai 1

Sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova ambiziosa serie thriller diretta ...
Federica Panicucci e Andrea Sempio

Garlasco in Tv, l'impronta 33 e la mossa della difesa di Sempio. Panicucci: "Non lo hanno chiesto, non erano sicuri". Ecco cosa rischia

A Mattino Cinque spazio giovedì 17 settembre 2026 al caso Garlasco, con attenzione a...

HeyLight

Turismo in Italia 2026

La flessibilità dei pagamenti diventa parte dell'offerta turistica

LEGGI

Personaggi

Massimo Bossetti

Massimo Bossetti
Anna Vagli

Anna Vagli
Andrea Arru

Andrea Arru
Federico Russo

Federico Russo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963