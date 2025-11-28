NBA su Amazon Prime Video: Luka Doncic ritrova il suo passato contro Dallas Luka Doncic ritrova sul proprio cammino i Dallas Mavericks, che lo avevano lanciato in NBA, in una sfida dal sapore speciale in streaming su Amazon Prime Video

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Ansafoto

CONDIVIDI

Fine settimana ricco di appuntamenti ghiotti in streaming su Amazon Prime Video per i fan della pallacanestro statunitense della NBA. Tra la notte di sabato 29 novembre e la serata di domenica 30 novembre, infatti, la piattaforma trasmetterà tre incontri molto attesi, tutti compresi nell’abbonamento Prime senza costi aggiuntivi. Tra questi, il ritorno di Luka Doncic a Dallas, contro i Mavericks. A seguire, Giannis Antetokounmpo e i suoi Milwaukee Bucks, alla ricerca di stabilità e punti in classifica, sfidano dei New York Knicks quinti a Est. Ecco tutto il programma del weekend della NBA in streaming su Amazon Prime Video.

Luka Doncic torna a casa: LA Lakers contro Dallas Mavericks in NBA in streaming su Amazon Prime Video

Sono passati poco meno di 10 mesi da quando Luka Doncic, stella della nazionale serba di pallacanestro, è passato ai Los Angeles Lakers dai Dallas Mavericks in un (discussissimo) trade che ha coinvolto Anthony Davis, che ha fatto il percorso inverso. Da allora, Luka "Magic" ha collezionato circa 1.000 punti in poco più di 30 partite, costellate da prestazioni monstre. Ultimo, ma non per importanza, il "quarantello" rifilato ai cugini dei Clippers nel derby che ha permesso ai gialloviola di chiudere il girone di NBA Cup al primo posto, staccando il pass per la fase successiva. Assieme a LeBron James e Austin Reaves, il serbo compone un terzetto che (al netto degli infortuni) ha pochissimi eguali nella lega. E che sabato notte troverà sul proprio cammino proprio quei Dallas Mavericks che hanno segnato il suo approdo nel basket dei grandissimi. Come tutti i grandi ritorni, sarà una sfida dall’altissimo tasso emotivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Palla a due tra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks alle 4.00 di notte di sabato 29 novembre, con il commento affidato alla coppia Mario Castelli e Andrea Trinchieri.

I Bucks di Antetokounmpo contro i New York Knicks per risalire la china

Prima del big match tra LA e Dallas, all’1.30 del mattino sempre del 29 novembre, andrà in scena l’affascinante sfida tra i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e i New York Knicks. La franchigia del Wisconsin ha faticato si qui in stagione, collezionando un insoddisfacente 8-10 come record e un undicesimo posto in classifica a Est. Occorre risalire presto la china per ambire a strappare un pass per i playoff (per quanto la stagione sia ancora decisamente lunga). All’orizzonte la sfida contro i New York Knicks, che siedono invece su un comodo quinto posto frutto del 10-6. Fischio d’inizio all’1.30 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, con commento di Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.

In programma, domenica 30 novembre alle 21.00, il match tra gli Houston Rockets (quarti a Ovest) e gli Utah Jazz (undicesimi). Una sfida che sa di già scritto, ma che i texani potrebbero affrontare senza una delle loro stelle, Kevin Durant, fuori l’ultima partita per motivi personale.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche