Luisa Ranieri, quella volta con Luca Zingaretti in cui la finzione sfidò la realtà: perfetti sul set ma con una storia molto particolare alle spalle In una serie disponibile su RaiPlay, l'attrice interpreta una donna divisa tra dovere e sentimento: la finzione si intreccia alla sua storia d’amore nella realtà

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Purtroppo, può sembrare banale, ma se ci pensate è così: quando la finzione incontra la vita privata, il confine tra copione e realtà può diventare molto sottile. È quello che accade con Luisa Ranieri e il suo Luca Zingaretti, in una miniserie di anni fa, che li vede condividere ancora una volta il set. Marito e moglie nella vita reale, ma cosa interpretano in questa storia disponibile in streaming su RaiPlay e che il pubblico ha amato? Be’, proseguite la lettura e ve lo sveliamo subito.

Il Giudice Meschino, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti coppia clandestina nella serie su RaiPlay

Andata in onda per la prima volta a marzo 2014 su Rai 1, Il Giudice Meschino porta sullo schermo una delle coppie più seguite dello spettacolo italiano, in un’epoca in cui la loro storia sentimentale era ancora relativamente recente rispetto al matrimonio celebrato meno di due anni prima. Protagonista è Alberto Lenzi, pubblico ministero alla Procura di Reggio Calabria, uomo separato, disincantato e ormai rassegnato a un lavoro che non lo appassiona più. Tratta dal romanzo omonimo di Mimmo Gangemi, la miniserie racconta come la sua esistenza venga sconvolta dall’omicidio di un collega e caro amico, ucciso in un agguato della ‘ndrangheta locale. Da quel momento Lenzi ritrova la spinta per indagare sul serio, arrivando a scoprire un traffico illecito di rifiuti tossici sepolti in Calabria. Ad affiancarlo nelle indagini c’è Marina Rossi, maresciallo dei Carabinieri, con cui l’uomo vive una relazione clandestina.

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Il legame tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nasce proprio sul set, ma non su questo: i due si conoscono anni prima lavorando insieme alla fiction Rai Cefalonia. Da quell’incontro professionale nasce una relazione che li porta, nel giugno 2012, a sposarsi. Il giudice meschino arriva quindi come una sorta di ritorno a casa: gli stessi due attori, di nuovo insieme in un set, ma questa volta da coniugi, a distanza di anni dal primo incrocio professionale che aveva cambiato le loro vite private.

Perché Il Giudice Meschino ha conquistato il pubblico

‘La coppia che recita una coppia’ è uno degli aspetti che ha reso la miniserie interessante agli occhi del pubblico. Vedere sullo schermo due persone realmente legate che interpretano un rapporto complicato, fatto di clandestinità e tensioni. La complicità costruita in anni di relazione si riflette inevitabilmente nella sintonia recitativa, anche quando i personaggi sono distanti dalla loro quotidianità. Con questo ruolo, Ranieri, veste i panni di una donna determinata, coraggiosa, poco incline alla sensualità.

Altre curiosità sulla serie: le location

Le riprese si sono svolte principalmente a Reggio Calabria, la città in cui è ambientata anche la vicenda del romanzo. Il lungomare cittadino, tra i più noti del Sud Italia, e il palazzo del Tribunale compaiono in diverse scene.

Dove vedere Il Giudice Meschino in streaming

Il Giudice Meschino è ancora disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Se non l’avete ancora vista, è il momento giusto per osservare edere la relazione tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ‘sotto un’altro punto di vista’. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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