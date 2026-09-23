Luisa Ranieri, quella volta con Luca Zingaretti in cui la finzione sfidò la realtà: perfetti sul set ma con una storia molto particolare alle spalle
In una serie disponibile su RaiPlay, l'attrice interpreta una donna divisa tra dovere e sentimento: la finzione si intreccia alla sua storia d’amore nella realtà
Purtroppo, può sembrare banale, ma se ci pensate è così: quando la finzione incontra la vita privata, il confine tra copione e realtà può diventare molto sottile. È quello che accade con Luisa Ranieri e il suo Luca Zingaretti, in una miniserie di anni fa, che li vede condividere ancora una volta il set. Marito e moglie nella vita reale, ma cosa interpretano in questa storia disponibile in streaming su RaiPlay e che il pubblico ha amato? Be’, proseguite la lettura e ve lo sveliamo subito.
Il Giudice Meschino, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti coppia clandestina nella serie su RaiPlay
Andata in onda per la prima volta a marzo 2014 su Rai 1, Il Giudice Meschino porta sullo schermo una delle coppie più seguite dello spettacolo italiano, in un’epoca in cui la loro storia sentimentale era ancora relativamente recente rispetto al matrimonio celebrato meno di due anni prima. Protagonista è Alberto Lenzi, pubblico ministero alla Procura di Reggio Calabria, uomo separato, disincantato e ormai rassegnato a un lavoro che non lo appassiona più. Tratta dal romanzo omonimo di Mimmo Gangemi, la miniserie racconta come la sua esistenza venga sconvolta dall’omicidio di un collega e caro amico, ucciso in un agguato della ‘ndrangheta locale. Da quel momento Lenzi ritrova la spinta per indagare sul serio, arrivando a scoprire un traffico illecito di rifiuti tossici sepolti in Calabria. Ad affiancarlo nelle indagini c’è Marina Rossi, maresciallo dei Carabinieri, con cui l’uomo vive una relazione clandestina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il legame tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nasce proprio sul set, ma non su questo: i due si conoscono anni prima lavorando insieme alla fiction Rai Cefalonia. Da quell’incontro professionale nasce una relazione che li porta, nel giugno 2012, a sposarsi. Il giudice meschino arriva quindi come una sorta di ritorno a casa: gli stessi due attori, di nuovo insieme in un set, ma questa volta da coniugi, a distanza di anni dal primo incrocio professionale che aveva cambiato le loro vite private.
Perché Il Giudice Meschino ha conquistato il pubblico
‘La coppia che recita una coppia’ è uno degli aspetti che ha reso la miniserie interessante agli occhi del pubblico. Vedere sullo schermo due persone realmente legate che interpretano un rapporto complicato, fatto di clandestinità e tensioni. La complicità costruita in anni di relazione si riflette inevitabilmente nella sintonia recitativa, anche quando i personaggi sono distanti dalla loro quotidianità. Con questo ruolo, Ranieri, veste i panni di una donna determinata, coraggiosa, poco incline alla sensualità.
Altre curiosità sulla serie: le location
Le riprese si sono svolte principalmente a Reggio Calabria, la città in cui è ambientata anche la vicenda del romanzo. Il lungomare cittadino, tra i più noti del Sud Italia, e il palazzo del Tribunale compaiono in diverse scene.
Dove vedere Il Giudice Meschino in streaming
Il Giudice Meschino è ancora disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Se non l’avete ancora vista, è il momento giusto per osservare edere la relazione tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ‘sotto un’altro punto di vista’.
Potrebbe interessarti anche
Luisa Ranieri svela perché non voleva lavorare con il marito Luca Zingaretti
L'attrice si espone sui rischi del web per i figli e sull'educazione sessuale a scuo...
Luca Zingaretti prende le distanze da Montalbano: “Non facciamo paragoni impossibili”, poi la confessione
L'attore racconta Marco Paraldi, il cronista diventato vinaio protagonista della nuo...
Il Giovane Montalbano, lacrime con Livia e Riondino manda il web in tilt: “Mi spiace per Zingaretti”. Poi l’appello alla Rai: “Avanti con lui”
La penultima puntata della dell’amata fiction dedicata agli esordi del commissario n...
Luca Zingaretti torna alle indagini dopo Montalbano, ma il nuovo mistero non andrà in onda su Rai 1: ecco perché
Luca Zingaretti torna protagonista di una nuova serie ambientata a Roma: un cronista...
La Volta Buona, Katia Ricciarelli racconta il dramma della sorella morta a 29 anni: "Una macchina l'ha presa in pieno"
Ospite a La volta buona, la soprano ha ripercorso la tragedia che colpì la sua famig...
Il Giovane Montalbano, l’ultima scena fa piangere tutti: “Mi sono commossa”. Poi la polemica con la Rai: “Occasione sprecata”
Ieri sera è andata in onda sul primo canale la puntata conclusiva della seconda stag...
Il Giovane Montalbano, web in tilt e Riondino ‘insidia’ Luca Zingaretti: “Forse è meglio”. Poi il regalo (inaspettato) della Rai
L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di A...
Sogno e son desto, Massimo Ranieri contro Paolo Bonolis (con Morgan): cosa succede stasera
Sogno e son desto 2, anticipazioni e ospiti della seconda replica: stasera 8 agosto ...