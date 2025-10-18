Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Luisa Ranieri straordinaria in questo film su Netflix che celebra l’amore libero e il desiderio

Luisa Ranieri incanta in Nuovo Olimpo, il film di Ozpetek disponibile su Netflix: amore, cinema e ricordi in una storia intensa e nostalgica.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

luisa_ranieri
IPA

Netflix ospita l’ultima opera di Ferzan Ozpetek, una pellicola che porta lo spettatore negli anni ’70 romani e racconta storie di amore, desiderio e memoria. La protagonista indiscussa del film è Luisa Ranieri, nei panni di Titti, una donna carismatica e originale che gestisce un cinema in centro città. Il suo personaggio è ispirato alla leggenda della musica italiana, Mina: dai movimenti, al trucco, fino a una presenza magnetica che cattura immediatamente l’attenzione dello spettatore. Titti non è solo la custode di un cinema, ma anche una figura che permette ai giovani e meno giovani di sentirsi liberi di vivere la propria sessualità e di coltivare sogni proibiti. Il film si chiama Nuovo Olimpo.

Il personaggio di Luisa Ranieri

La forza del personaggio interpretato da Luisa Ranieri risiede nella capacità di trasformare il cinema in un rifugio e un luogo di incontro. Tra vecchi film con Anna Magnani, Giulietta Masina e Alberto Sordi, Titti crea un microcosmo in cui i protagonisti, Enea e Pietro, possono innamorarsi e confrontarsi con le proprie emozioni, lontano dal caos e dagli scontri di piazza dell’epoca. La regia di Ozpetek, come nei suoi lavori precedenti, mette al centro l’amore libero, il desiderio e la memoria dei sentimenti, temi che Luisa Ranieri interpreta con eleganza e naturalezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Non è la prima volta che l’attrice collabora con il regista: già in altre pellicole Ozpetek ha saputo valorizzare la sua versatilità, confermandola come una delle interpreti più sensibili e intense del cinema italiano contemporaneo.

Nuovo Olimpo: tra amore, cinema e ricordi

Il film racconta la storia di Enea e Pietro, due giovani le cui vite si intrecciano in un cinema che diventa teatro di ricordi e desideri mai sopiti. Diviso in quattro atti che coprono diverse epoche, il racconto è un omaggio al cinema stesso, capace di catturare emozioni e di preservare memorie che il tempo non può cancellare. Anche la voce di Mina nei titoli di coda suggella questa celebrazione: un amore che, nonostante gli anni e i rimpianti, rimane vivido e potente. Netflix offre così un’esperienza che unisce nostalgia, passione e riflessione sulla libertà dei sentimenti, con Luisa Ranieri a incarnare perfettamente il cuore pulsante di questa storia.

Il film di Ferzan Özpetek, Nuovo Olimpo, è disponibile su Netflix a partire dal 1° novembre 2023. Con una durata di 111 minuti, la pellicola ha debuttato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma prima di essere distribuita direttamente in streaming sulla piattaforma.

Potrebbe interessarti anche

La Dea Fortuna, Stefano Accorsi protagonista del film in streaming su Netflix

Stefano Accorsi sfida il cuore degli spettatori: su Netflix un dramma intenso e travolgente

Su Netflix arriva una storia intensa: Stefano Accorsi ed Edoardo Leo interpretano un...
Veleno con Luisa Ranieri in streaming su RaiPlay

Luisa Ranieri è su RaiPlay con un "western campano" ad alta tensione: l'ennesima prova magistrale di carattere e carisma

L'attrice napoletana porta in scena un dramma basato su una storia vera e ambientato...
Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, incassi raddoppiati per la loro società

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, affari d'oro e incassi raddoppiati (ma Montalbano non c'entra)

La Zocotoco srl, società di produzione cinematografica e teatrale dei due attori, ha...
Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso

Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia ...
Francesca Chillemi molla Che Dio ci aiuti e sbanca in streaming su Netflix con uno dei film italiani più visti di sempre

Francesca Chillemi sbanca su Netflix con uno dei film italiani più visti di sempre

L'ex Miss Italia siciliana, agli albori della carriera, ha affiancato Checco Zalone ...
Loredana Cannata film e fiction in streaming

Loredana Cannata, attimi di terrore a L'Isola dei Famosi: l'incubo di un’apnea quasi fatale e i ruoli iconici nei film

Loredana Cannata, dopo il brutto incidente a L'Isola, è stata ammirata per il coragg...
I film di Paolo Sorrentino alla Mostra di Venezia in streaming

Paolo Sorrentino a Venezia per un solo motivo: vincere tutto, e lo vuole fare con un film magistrale

Il binomio formato da Sorrentino e la Mostra del Cinema di Venezia dura da oltre 20 ...
Enrico Brignano

Enrico Brignano sconvolto da un desiderio che diventa realtà: in questo film su Netflix tutto è possibile

Enrico Brignano è un papà con un grande desiderio in uno dei film più divertenti dis...
Francesco Costabile

Francesco Costabile di 'Familia', chi è il regista (non binario) che può riportare l’Oscar in Italia

Il regista cosentino rappresenterà l’Italia agli Academy Swards 2026 dopo il success...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Alvise Rigo

Alvise Rigo
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
L'attrice Luisa Ranieri

Luisa Ranieri
Rita Rusic

Rita Rusic

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963