Luisa Ranieri straordinaria in questo film su Netflix che celebra l’amore libero e il desiderio
Luisa Ranieri incanta in Nuovo Olimpo, il film di Ozpetek disponibile su Netflix: amore, cinema e ricordi in una storia intensa e nostalgica.
Netflix ospita l’ultima opera di Ferzan Ozpetek, una pellicola che porta lo spettatore negli anni ’70 romani e racconta storie di amore, desiderio e memoria. La protagonista indiscussa del film è Luisa Ranieri, nei panni di Titti, una donna carismatica e originale che gestisce un cinema in centro città. Il suo personaggio è ispirato alla leggenda della musica italiana, Mina: dai movimenti, al trucco, fino a una presenza magnetica che cattura immediatamente l’attenzione dello spettatore. Titti non è solo la custode di un cinema, ma anche una figura che permette ai giovani e meno giovani di sentirsi liberi di vivere la propria sessualità e di coltivare sogni proibiti. Il film si chiama Nuovo Olimpo.
Il personaggio di Luisa Ranieri
La forza del personaggio interpretato da Luisa Ranieri risiede nella capacità di trasformare il cinema in un rifugio e un luogo di incontro. Tra vecchi film con Anna Magnani, Giulietta Masina e Alberto Sordi, Titti crea un microcosmo in cui i protagonisti, Enea e Pietro, possono innamorarsi e confrontarsi con le proprie emozioni, lontano dal caos e dagli scontri di piazza dell’epoca. La regia di Ozpetek, come nei suoi lavori precedenti, mette al centro l’amore libero, il desiderio e la memoria dei sentimenti, temi che Luisa Ranieri interpreta con eleganza e naturalezza.
Non è la prima volta che l’attrice collabora con il regista: già in altre pellicole Ozpetek ha saputo valorizzare la sua versatilità, confermandola come una delle interpreti più sensibili e intense del cinema italiano contemporaneo.
Nuovo Olimpo: tra amore, cinema e ricordi
Il film racconta la storia di Enea e Pietro, due giovani le cui vite si intrecciano in un cinema che diventa teatro di ricordi e desideri mai sopiti. Diviso in quattro atti che coprono diverse epoche, il racconto è un omaggio al cinema stesso, capace di catturare emozioni e di preservare memorie che il tempo non può cancellare. Anche la voce di Mina nei titoli di coda suggella questa celebrazione: un amore che, nonostante gli anni e i rimpianti, rimane vivido e potente. Netflix offre così un’esperienza che unisce nostalgia, passione e riflessione sulla libertà dei sentimenti, con Luisa Ranieri a incarnare perfettamente il cuore pulsante di questa storia.
Il film di Ferzan Özpetek, Nuovo Olimpo, è disponibile su Netflix a partire dal 1° novembre 2023. Con una durata di 111 minuti, la pellicola ha debuttato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma prima di essere distribuita direttamente in streaming sulla piattaforma.
