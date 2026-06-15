Luisa Ranieri, la decisione sui figli rompe un tabù: poi svela perché non voleva lavorare con il marito Luca Zingaretti L'attrice si espone sui rischi del web per i figli e sull'educazione sessuale a scuola, poi racconta come è cambiato il legame con il marito Luca Zingaretti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Una delle attrici più preziose che l’Italia vanta di avere, Luisa Ranieri, ha parlato senza peli sulla lingua delle decisioni sui figli in piena era smartphone e del rapporto con il marito Luca Zingaretti. Ospite a La Repubblica delle Idee, l’attrice ha espresso il proprio giudizio e la propria visione sul rapporto dei figli con il cellulare ma, soprattutto, si è lasciata andare a un retroscena sulla sua dolce metà con cui fa coppia fissa da diversi anni. Di seguito, tutti i dettagli.

Luisa Ranieri senza filtri sui figli e il web, poi svela: "Ecco perché non volevo lavorare con Zingaretti"

Nel corso de La Repubblica delle Idee 2026, Luisa Ranieri ha parlato sia del possibile ritorno della fiction La Preside sia dell’importanza dell’educazione sessuale tra i giovani. L’attrice ha manifestato preoccupazione per il fatto che molti adolescenti si informano attraverso internet e i social, spesso trovando contenuti poco adeguati. Per questo ha ribadito il ruolo fondamentale della famiglia e della scuola nell’accompagnare i ragazzi durante la crescita, sostenendo anche la partecipazione della figlia ai corsi scolastici dedicati all’educazione sessuale. Secondo Ranieri: "Oggi noi genitori non possiamo entrare in una sfera che è troppo intima dei figli. L’educazione sessuale è importante." L’attrice si è inoltre espressa a favore dell’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ritenendola uno strumento essenziale per garantire ai giovani informazioni corrette e maggiore consapevolezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parlando dell’esperienza professionale condivisa con il marito Luca Zingaretti, l’attrice ha raccontato il suo iniziale atteggiamento di distanza rispetto all’idea di collaborare con lui. In un primo momento, infatti, non si sentiva a suo agio all’idea di lavorare insieme, perché temeva di essere identificata solo come "la moglie di Zingaretti", dato che lui era più noto di lei. Con il tempo, superata questa insicurezza, ha vissuto la collaborazione in modo più sereno: "All’inizio non volevo perché lui era molto più famoso di me e non mi andava di essere definita come la moglie di Zingaretti. Poi, quando non mi sono più sentita minacciata da questa etichetta, condividere il lavoro, stare insieme, pensare assieme alle storie è venuto naturale".

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, film e fiction in cui hanno recitato insieme

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno lavorato insieme in diverse occasioni. Si sono conosciuti nel 2005 durante le riprese della miniserie Rai, Cefalonia, dove lui interpretava il sergente Saverio, innamorato del personaggio di lei. In seguito, lei ha preso parte a un episodio della fiction Il Commissario Montalbano. Nel 2014 hanno condiviso il set del film Maldamore, in cui interpretano Sandra e Marco, due coniugi che scoprono i rispettivi tradimenti. Sempre nel 2014 sono apparsi insieme nella miniserie Il giudice meschino, disponibile su RaiPlay, in cui Zingaretti veste i panni di un sostituto procuratore in una città siciliana.

La collaborazione non si è limitata alla recitazione: il progetto della fiction La Preside, andata in onda su Rai 1 nel gennaio 2026 con Ranieri come protagonista, è nato da un’idea originale di Zingaretti, prodotto dalla sua società Zocotoco.

Potrebbe interessarti anche