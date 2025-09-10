Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia del personaggio di Luisa Ranieri, passando per la dipartita di un attore,

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La vita è una cosa meravigliosa torna in TV. Si tratta di una commedia che vede le vite di diversi personaggi incrociarsi a Roma, tra amori, equivoci e problemi quotidiani. Nel cast spicca Luisa Ranieri, che interpreta Laura, donna affascinante ma tormentata da una lunga serie di delusioni sentimentali: la situazione precipita quando un poliziotto sotto copertura (con il volto di Enrico Brignano) si invaghisce di lei, corteggiandola senza però dirle la sua vera identità. Attorno a lei ruotano altre storie parallele, fatte di tradimenti, illusioni e desideri nascosti, che insieme danno vita a un racconto ironico ma che fa riflettere.

La vita è una cosa meravigliosa va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21.00. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche