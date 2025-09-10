Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso
Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia del personaggio di Luisa Ranieri, passando per la dipartita di un attore,
La vita è una cosa meravigliosa torna in TV. Si tratta di una commedia che vede le vite di diversi personaggi incrociarsi a Roma, tra amori, equivoci e problemi quotidiani. Nel cast spicca Luisa Ranieri, che interpreta Laura, donna affascinante ma tormentata da una lunga serie di delusioni sentimentali: la situazione precipita quando un poliziotto sotto copertura (con il volto di Enrico Brignano) si invaghisce di lei, corteggiandola senza però dirle la sua vera identità. Attorno a lei ruotano altre storie parallele, fatte di tradimenti, illusioni e desideri nascosti, che insieme danno vita a un racconto ironico ma che fa riflettere.
La vita è una cosa meravigliosa va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21.00.
