Luigi Nativi, la morte choc a 18 anni: il ricordo del tiktoker e il legame speciale con Alice Mordenti

Il giovanissimo content creator di origini sarde è scomparso a soli 18 anni: la reazione del padre di Alice e le parole del sindaco della Maddalena

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Luigi Nativi
Instagram

Addio a Luigi Nativi. Il tiktoker di origini sarde, infatti, è morto a soli 18 anni. Oggi lunedì 9 marzo 2026 si è diffusa la terribile notizia della scomparsa del giovane content creator, che proprio sui social aveva un rapporto speciale con Alice Mordenti. Il padre di quest’ultima ha condiviso il suo dolore su Instagram e anche il sindaco della Maddalena ha commentato la tragedia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Luigi Nativi è morto a 18 anni: la tragedia del giovane tiktoker

Oggi lunedì 9 marzo 2026 si è spento Luigi Nativi, giovane content creator che sul web era noto anche per il suo legame con la ‘collega’ Alice Mordenti, altra tiktoker lombarda. Luigi è venuto a mancare a soli 18 anni ed è stato proprio il padre di Alice a ricordarlo subito sui social: "Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e non si è mai tirato indietro per nessun motivo ad ogni difficoltà, anzi l’ha sempre affrontata con un sorriso. Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio… Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore" ha dichiarato Umberto Mordenti, papà di Alice, condividendo il suo dolore attraverso alcune storie su Instagram. "Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere, addio piccolo uomo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia e a quello dei tuoi amici. Questo bacio è da parte nostra e accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi".

Le parole del sindaco della Maddalena: il dolore per la scomparsa di Luigi Nativi

Anche il sindaco della Maddalena, città di Luigi Nativi, ha commentato la tragica notizia della morte del giovanissimo tiktoker: "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti" ha fatto sapere il sindaco Fabio Lai, confermando la sua vicinanza alla famiglia di Luigi "Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi".

