Luigi Berlusconi, nata (in segreto) la terza figlia: il nome in omaggio ai nonni e quel ‘regalo’ speciale a Veronica Lario L'ultimogenito del cavaliere sarebbe diventato papà per la terza volta a inizio agosto. La scoperta solo adesso, in seguito alle foto pubblicate da un noto settimanale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Luigi Berlusconi, ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, è diventato papà per la terza volta. La notizia sul 37enne imprenditore è trapelata solo adesso, grazie a una serie di scatti pubblicati da Chi, ma la figlia sarebbe nata in gran segreto lo scorso 6 agosto. D’altronde, il figlio del Cavaliere ha abituato da tempo i media alla sua estrema discrezione, e anche le informazioni sulla gravidanza di Federica (moglie di Luigi) erano emerse solo pochi mesi fa. Stando a quanto trapelato finora, alla bimba è stato dato un nome molto particolare, in omaggio a nonni materni e paterni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Luigi Berlusconi, la nascita (in gran segreto) della terza figlia

La terza figlia dell’ultimogenito di Silvio Berlusconi è nata lo scorso 6 agosto, in gran segreto, e solo adesso si è diffusa la notizia. Luigi e la moglie Federica Fumagalli sono stati paparazzati al completo dal settimanale Chi, con anche l’ultima arrivata in famiglia, all’aeroporto di Olbia, in arrivo direttamente da Milano. Con loro anche i due figli più grandi, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, e poi la madre di Luigi, Veronica Lario, ex compagna del Cavaliere.

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Un quadretto al completo, per celebrare la piccola Miriam Rosa, undicesima nipote per nonna Lario (cinque sono i figli nati da Barbara Berlusconi, tre quelli di Eleonora e ora tre anche quelli del piccolo di casa, Luigi). Il nome, da quello che si apprende, sarebbe un doppio omaggio: alla famiglia materna e a quella del padre. Miriam, dovrebbe essere un riferimento proprio alla nonna materna Veronica Lario, che all’anagrafe si chiama Miriam Raffaella Bartolini. Mentre il secondo nome, Rosa, è un omaggio alla memoria della bisnonna paterna, Mamma Rosa, ma anche alla nonna di Federica Fumagalli.

La gravidanza di Federica e la riservatezza di Luigi Berlusconi

Non stupisce, come detto, il fatto che l’annuncio sia arrivato a quasi un mese dalla nascita effettiva della bambina. L’ultimo erede di Berlusconi si è sempre dimostrato ‘allergico’ ai riflettori, e l’intero iter della gravidanza è rimasto coperto dal più assoluto riserbo. Del pancione di Federica, ad esempio, si era saputo solo lo scorso aprile. E lo stesso settimanale Chi, autore delle prime foto, sottolinea giustamente la ritrosia di Luigi Berlusconi verso qualsiasi tipo di pubblicità alle sue attività, personali e non solo. Il rampollo di casa Berlusconi avrebbe evitato di rendere noti i suoi vari impegni in campo benefico, ad esempio, sostenuti tramite una holding dedicata. E in generale ha sempre mantenuto un profilo basso nella gestione del family office H14 insieme alle sorelle. Ora un altro traguardo, privatissimo, si è aggiunto alla sua lista personale. Ma è difficile a questo punto che arrivino dichiarazioni di alcun tipo. E forse è anche giusto così. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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