Nuovi album luglio 2026, l'estate italiana sarà super pop: Anna e Olly infiammano la stagione più calda dell'anno. L'attesa è alle stelle Tutti gli album italiani e stranieri in uscita nel mese di luglio 2026: ci sono anche Ariana Grande e i Rolling Stones.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Tradizionalmente luglio non è il mese più affollato per il mercato discografico italiano. Gli artisti preferiscono spesso pubblicare singoli destinati alle playlist estive, rimandando gli album completi all’autunno. Eppure luglio 2026 presenta alcune uscite di grande interesse, capaci di attirare l’attenzione di pubblici molto diversi. L’album più atteso è senza dubbio Million Dollar Babe di ANNA, uno dei nomi più forti del rap-pop italiano contemporaneo. Dopo il successo degli ultimi anni, la rapper ligure arriva all’appuntamento con un progetto che punta a consolidarne definitivamente il ruolo di protagonista della scena mainstream nazionale.

Grande curiosità anche per il ritorno dei Nu Genea, formazione che ha contribuito a esportare nel mondo una nuova idea di musica italiana, mescolando disco, funk, world music ed elettronica mediterranea. L’arrivo in formato fisico di People of the Moon rappresenta un evento importante per gli appassionati del collettivo napoletano. Accanto ai nomi più noti trovano spazio anche realtà indipendenti come Golconda, a testimonianza di una scena italiana che continua a muoversi su più livelli, tra mercato mainstream e ricerca artistica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti gli album italiani in uscita a luglio 2026

Il 2026 è stato finora caratterizzato dal ritorno di numerosi protagonisti della scena italiana. Da inizio anno il pubblico ha assistito a nuove pubblicazioni provenienti da mondi musicali molto diversi tra loro: pop, urban, cantautorato ed elettronica hanno contribuito a rendere il panorama particolarmente dinamico.

Tra gli album già annunciati spicca Tutta vita live di Olly, previsto per il 10 luglio. Dopo il successo ottenuto negli ultimi anni e una crescita costante in termini di popolarità, il cantante genovese punta su un progetto dal vivo che raccoglie l’energia dei concerti e il forte legame costruito con il pubblico. Sempre il 10 luglio arriverà Million Dollar Babe di Anna, uno dei titoli più osservati dell’estate. Dopo aver consolidato il proprio ruolo nella nuova scena urban italiana, l’artista si trova davanti a una sfida decisiva: trasformare il successo dei singoli e delle collaborazioni in un progetto organico capace di lasciare il segno nel lungo periodo.

Gli album di Luglio 2026:

3 luglio

COEZ – From the Rooftop 3 (Atlantic Records/Warner Music)

DELIA – Sicilia bedda (Isola degli Artisti/Atlantic/Warner Music)

HÅN – Una nuova fine (Undamento)

OPI – Borderline (Stage One/ADA)

10 luglio

ANNA – Million Dollar Babe (Emi Records/Universal Music)

EDOARDO BENNATO – …Io c’ero… (Concerto Live Roma, 26 Gennaio 1976) (Sony Music)

GOLCONDA – I colli di Ubeda

OLLY – Tutta vita – Live (Stadio Luigi Ferraris) (Epic/Sony Music)

30 luglio

NU GENEA – People of the moon (NG Records) in fisico

Gli album internazionali più attesi a luglio 2026: da Madonna ai Rolling Stones

Se il panorama italiano procede con cautela, quello internazionale si presenta decisamente più ricco. Luglio 2026 potrebbe diventare uno dei mesi più interessanti dell’anno per gli appassionati di pop e rock grazie al ritorno di alcuni giganti della musica mondiale.

A catalizzare l’attenzione del pubblico sarà soprattutto il ritorno di Madonna. La popstar statunitense pubblicherà il 3 luglio Confessions II, ideale seguito del celebre Confessions on a Dance Floor, uno degli album simbolo degli anni Duemila. Il progetto rappresenta una nuova collaborazione con il produttore Stuart Price e promette di riportare al centro sonorità dance ed elettroniche che hanno segnato una delle stagioni più fortunate della carriera dell’artista. Nella stessa giornata arriveranno anche Visitor della giovane cantante britannica Sienna Spiro e Role Model Hermit dei Mary in the Junkyard, tra le formazioni emergenti più osservate dalla critica indipendente.

La seconda settimana del mese vedrà protagonisti alcuni nomi storici della musica internazionale. Il 10 luglio uscirà Foreign Tongues, nuovo lavoro dei Rolling Stones, evento che conferma la straordinaria longevità artistica della band britannica. Nello stesso giorno sono attesi anche Count Your Blessings | Repented dei Bring Me The Horizon, il nuovo album di Suki Waterhouse e il progetto Fire from the Hip dell’attore e musicista Finn Wolfhard. Particolarmente interessante sarà anche il 17 luglio. Tra le pubblicazioni annunciate figurano Act III dei Kasabian, Daughter From Hell di Gracie Abrams, Oh Yeah? di Steve Lacy e Aalam of God di DJ Khaled. Un gruppo di uscite che fotografa perfettamente la varietà della scena contemporanea, capace di passare dall’alternative rock al pop d’autore fino all’hip hop mainstream.

Nella parte finale del mese l’attenzione si sposterà su alcuni dei titoli più attesi dell’anno. Il 24 luglio dovrebbero arrivare Reality Awaits degli Strokes e Music, Fashion, Film di Charli XCX, due album destinati a generare grande interesse sia tra il pubblico sia tra gli addetti ai lavori. Il 31 luglio, invece, sarà la volta di Petal, nuovo progetto firmato Ariana Grande, destinato a chiudere il mese con uno degli appuntamenti commercialmente più rilevanti dell’estate. Anche se il calendario resta soggetto a modifiche e nuovi annunci, una tendenza appare già chiara: luglio 2026 sarà dominato dai grandi ritorni. Madonna, Rolling Stones, Kasabian e Strokes rappresentano nomi che hanno segnato epoche diverse della musica pop e rock, mentre artisti come Gracie Abrams, Steve Lacy e Sienna Spiro testimoniano il ricambio generazionale che sta ridefinendo il mercato globale.

Potrebbe interessarti anche