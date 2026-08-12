“Il cancro è incurabile, è troppo tardi”: Lucy Davis di The Office rivela la drammatica diagnosi ai fan: la richiesta a famiglia e amici A un anno e mezzo dalla diagnosi, la nota attrice di The Office racconta la sua battaglia contro un tumore al seno al quarto stadio con metastasi ossee.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Questa è decisamente una notizia che ha lasciato senza parole i fan di The Office e chi l’ha seguita nel corso degli anni. Lucy Davis ha raccontato pubblicamente il dramma che sta affrontando da un anno e mezzo: ha un cancro incurabile. Nello specifico, un tumore al seno al quarto stadio, già diffuso alle ossa. L’attrice, nota per il ruolo di Dawn Tinsley nella serie cult, ha scelto di condividere la sua storia con grande lucidità, senza nascondere la durezza della diagnosi. Un racconto doloroso ma anche pieno di forza, e che non cela ironia e voglia di continuare a vivere e lavorare.

Lucy Davis ha il cancro, il messaggio ai fan: "Non ignorate nulla"

Lucy Davis, attrice 53enne conosciuta per il ruolo di Dawn Tinsley in The Office, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua malattia e di raccontare pubblicamente la diagnosi ricevuta circa un anno e mezzo fa: un cancro al seno al quarto stadio, con metastasi alle ossa, in particolare alla colonna vertebrale, all’anca destra e alle costole. La malattia è incurabile e, secondo quanto riferito dall’attrice, è troppo tardi per la chemioterapia: "Ciao, amici. Volevo condividere con voi qualcosa che ho tenuto per me per un po’, ma che per vari motivi ora vorrei rendere noto. Un anno e mezzo fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio, con metastasi alle ossa. Nello specifico, alla colonna vertebrale, all’anca destra e alle costole. Il cancro è incurabile ed è troppo tardi per la chemioterapia". Davis ha spiegato di aver inizialmente sottovalutato un piccolo indurimento al seno e ha lanciato un appello: "non ignorate nulla, fatevi controllare tutto".

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Nonostante il dolore, che a volte le rende difficile stare in piedi e camminare e può costringerla a usare una sedia a rotelle, l’attrice ha detto di voler vivere il tempo che le resta nel modo più piacevole possibile. "Ad oggi, sto cercando di vivere il resto della mia vita nel modo più piacevole possibile", ha scritto, aggiungendo di aver trovato anche degli insegnamenti nella sua esperienza con la malattia.

Lucy Davis e la richiesta ad amici e famiglia

Per affrontare la situazione, Davis ha scelto di affidarsi soprattutto all’umorismo, chiedendo ad amici e familiari di continuare a scherzare con lei e di non trattarla come una persona malata: "La cosa più importante per me è stata l’umorismo" e "Non c’è niente che ti faccia stare peggio che essere trattato come se lo fossi". L’attrice ha inoltre dichiarato di non avere paura della morte e di essere in pace con se stessa: "Non ho paura di quello che succederà. Sono in pace con me stessa."

Davis ha infine sottolineato di voler continuare a battersi per i diritti degli animali e a lavorare, definendo la recitazione "una delle gioie più grandi della mia vita". Ai malati di cancro ha rivolto un messaggio di vicinanza, ricordando che "Il cancro ci chiede molto, fisicamente e mentalmente. E ognuno di noi ha la possibilità di affrontarlo come meglio crede". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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