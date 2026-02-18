Lucio Presta senza filtri su Maria De Filippi: "La mia schiettezza non le è piaciuta", e svela la verità su Cuccarini ad Amici Nel suo nuovo libro, “L’Uragano”, l’agente ha raccontato la rottura del 2012 con la conduttrice Mediaset e un retroscena clamoroso sul talent di Canale 5. Ecco i dettagli.

Il nuovo libro di Lucio Presta, intitolato "L’Uragano – Sole, fulmini e saette", sta facendo discutere (e non poco) tra gli addetti ai lavori. L’agente dello spettacolo più potente d’Italia ha infatti deciso di raccontare la sua vita professionale, senza filtri, tirando fuori retroscena e ‘verità’ che per anni sono passati sotto silenzio. Tra i capitoli più discussi, quello dedicato a Maria De Filippi, con cui Presta ha collaborato fino al 2012 per poi allontanarsi bruscamente. E non è mancata una rivelazione clamorosa sull’approdo di Lorella Cuccarini ad Amici. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Lucio Presta, la verità sulla rottura con Maria De Filippi

Secondo quanto riportato nel suo nuovo libro, il primo episodio di attrito tra Presta e De Filippi risalirebbe al Festival di Sanremo 2009, condotto da Paolo Bonolis (all’epoca ancora cliente di Presta). In quel frangente, secondo quanto affermato da Presta, Maria De Filippi gli avrebbe telefonato chiedendo di conoscere in anteprima la posizione in classifica di Marco Carta, concorrente di Amici in gara con "La forza mia". Presta, però, si sarebbe rifiutato di dare l’informazione.

Qualche giorno dopo, sempre secondo il racconto dell’agente, la conduttrice lo avrebbe richiamato per avvisarlo che qualcuno stava facendo pressioni sull’orchestra per favorire i concorrenti di X Factor. E stavolta Presta avrebbe chiesto a Maria di fargli i nomi, ma lei non avrebbe risposto. Alla fine Marco Carta vinse quel Festival, e i due festeggiarono insieme. Ma evidentemente qualcosa nel rapporto si era già incrinato.

La rottura definitiva con Maria e il caso Cuccarini

La storia però non finisce qui. Arriviamo al 2012, quando Maria De Filippi si sarebbe affidata a Presta per rinnovare il talent Amici. Quell’edizione, in cui furono introdotte le squadre e la finale all’Arena di Verona, fu un grandissimo successo. Ma improvvisamente qualcosa si ruppe, dato che durante la finale all’Arena a Presta sarebbe stato negato l’accesso al backstage dell’evento. Da quel momento, stando al racconto dello stesso agente, la De Filippi sarebbe diventata parecchio ostile nei confronti dell’ex amico, arrivando ad escludere alcuni artisti dai suoi programmi proprio perché rappresentati da Presta.

Infine, ecco quello che Presta definisce "il caso più eclatante", che riguarda da vicino Lorella Cuccarini. Stando all’agente, la showgirl sarebbe stata chiamata come giudice ad Amici subito dopo aver lasciato la sua agenzia. Una coincidenza a cui Presta non crede affatto. "Conosco l’ambiente e so che certe coincidenze non lo sono mai davvero", dice, "Maria si divertiva da morire perché apprezzava la mia schiettezza. Poi però quando sono stato schietto con lei non l’è piaciuto".

