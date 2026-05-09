Lucio Presta lancia una frecciata (divisiva) a Sonia Bruganelli: "Con lei è come affidare pecore a un lupo", e Bonolis tace Accuse personali e repliche al veleno: lo scontro tra l’ex agente del conduttore e l’ex moglie continua ad alimentare il dibattito, Chi avrà ragione?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi tempi il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta è diventato uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo. Quella che inizialmente sembrava una semplice rottura professionale legata alla fine del rapporto tra Paolo Bonolis e il suo storico agente si è trasformata in qualcosa di molto più personale, con accuse, repliche e frecciate che continuano a rimbalzare tra interviste e social.

L’intervista di Lucio Presta e le nuove accuse

A riaccendere la polemica è stata un’intervista rilasciata da Lucio Presta al magazine Gente. Il manager è tornato a parlare della fine del suo rapporto con Paolo Bonolis, lasciando intendere ancora una volta che Sonia Bruganelli avrebbe avuto un ruolo importante nella rottura professionale con il conduttore di Avanti un altro!. Secondo Presta, infatti, l’ex moglie di Bonolis avrebbe cercato di mantenere il controllo sulle sue scelte lavorative.

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Ma la frase che più ha fatto discutere è stata quella dedicata proprio al rapporto con Bonolis: "Paolo è l’amico che mi manca, e mi manca tanto, lui è vittima della sindrome di Stoccolma". Parole che hanno immediatamente fatto il giro dei social, alimentando commenti e nuove discussioni. Negli ultimi mesi, inoltre, Presta aveva già parlato pubblicamente anche di presunti tradimenti durante il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dichiarazioni che avevano contribuito ad aumentare ulteriormente la tensione.

La replica di Sonia Bruganelli e la stoccata finale di Presta

La risposta di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha replicato direttamente alle parole del manager scrivendo: "Ancora con questa storia dell’amico? Strano modo il suo di comportarsi con le mogli degli amici". Una frase molto dura, con cui Bruganelli ha messo in discussione il comportamento di Presta, criticandolo per aver parlato pubblicamente di aspetti così personali della vita privata di Bonolis. La polemica, però, non si è fermata lì. Poco dopo è arrivata la nuova replica dell’agente, che ha scelto una metafora destinata a far discutere ancora di più: "Detto da te è come affidare le pecore al lupo". Una risposta che molti hanno interpretato come un attacco diretto e particolarmente pesante nei confronti della produttrice, definitiva addirittura un ‘lupo’.

Il silenzio di Paolo Bonolis

Nel mezzo della polemica, Paolo Bonolis continua invece a non intervenire. Il conduttore di Avanti un altro! ha scelto di restare in silenzio, evitando commenti pubblici sulle accuse e sulle frecciate reciproche. Una decisione che, secondo molti, sarebbe il modo migliore per non alimentare ulteriormente una vicenda già abbastanza delicata e rumorosa. Intanto, con il passare delle settimane lo scontro ha assunto dimensioni sempre più pubbliche. Ogni dichiarazione viene rilanciata online, commentata dagli utenti e ripresa dai settimanali, contribuendo a rendere la vicenda ancora più rumorosa.

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