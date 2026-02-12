Lucio Presta asfalta De Martino: “Traditore”. Poi affossa anche Amadeus e Bonolis: perché
Il manager e marito di Paola Perego si è sfogato senza risparmiare nessuno dei suoi ex assistiti: cosa ha detto sugli ascolti di Affari Tuoi e La Ruota
Lucio Presta non risparmia nessuno. Il manager, infatti, ha rilasciato una lunga intervista a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano togliendosi parecchi sassolini dalla scarpa e ‘pungendo’ alcuni dei suoi più noti ex assistiti. Tra questi Stefano De Martino, impegnato nella dura lotta di Affari Tuoi negli ascolti tv contro La Ruota della Fortuna. Il marito di Paola Perego, però, si è concesso delle frecciate anche nei confronti di Amadeus e Paolo Bonolis. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Lucio Presta contro Stefano De Martino: il risentimento dell’ex agente del conduttore di Affari Tuoi
Stefano De Martino ha abbandonato la scuderia di Lucio Presta nel 2020, quasi alla vigilia del boom di Stasera Tutto È Possibile e della scalata ai vertici delle gerarchie Rai, che l’avrebbe portato alla conduzione di Affari Tuoi e alla consacrazione definitiva. Il suo ex agente, tuttavia, non ha mai ‘perdonato’ De Martino per la fine della collaborazione, come emerso dall’ampia intervista rilasciata da Presta a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano. "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera Tutto È Possibile, poi è andato con Caschetto…" ha raccontato con rammarico il manager e marito di Paola Perego, ricordando come De Martino sarebbe poi passato alla corte del ‘rivale’ Beppe Caschetto. Rincontrato alla presentazione dei palinsesti Rai, Lucio Presta ha svelato anche di non avere nemmeno salutato il suo ex assistito: "Mi ha salutato e io ho risposto: ‘Non saluto i traditori’… Resta simpatico e ambizioso, uno che studia, ma il rapporto è finito lì".
Il manager ha anche parlato dell’intensa battaglia degli ascolti tv tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell’access prime time dei dati Auditel, sottolineando come De Martino abbia ‘pagato’ la partenza anticipata nella nuova fascia oraria del game show di Gerry Scotti e Samira Lui: "La Rai non ha saputo marcare il territorio e ora Scotti è forte, deve solo stare attento alla sovraesposizione" le parole dell’agente.
Presta punzecchia Amadeus e ‘rimpiange’ Paolo Bonolis: la stoccata
Nel corso dell’intervista Lucio Presta è tornato a parlare anche della rottura con due dei suoi assistiti più celebri. Nel dicembre del 2023, infatti, Amadeus si separò dal suo ex agente e Presta è convinto che sia stato l’inizio del declino della sua carriera, certificato dai numeri tutt’altro che esaltanti dopo il passaggio a Nove: "Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi. Pensava di avere un suo pubblico come Fazio, ma Amadeus è solo ‘quello che fa’, il programma’". Molto rammarico anche nel ricordo di Paolo Bonolis, che è stato uno dei volti simbolo della sua scuderia: "Non doveva finire così. Lo vedo invecchiatissimo e infelice, ha la sindrome di Stoccolma… mi manca terribilmente, ma vederlo a fine carriera così è doloroso".
