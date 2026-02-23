Lucio Presta, ancora bordate: “Bruganelli? Smisurata sete di potere”. Poi attacca Amadeus e svela il sogno Sanremo In occasione dell’uscita del suo ultimo libro L’Uragano, il manager ha rilasciato pungenti dichiarazioni su ex assistiti: da Paolo Bonolis ad Amadeus.

Continuano le tensioni tra il noto manager Lucio Presta e alcuni dei suoi ex assistiti. In occasione dell’uscita del suo ultimo progetto editoriale, il libro L’Uragano edito da Piemme, Lucio Presta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale si è lasciato andare a nuove e pungenti stoccate dirette a particolari volti noti. Prima su tutti Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ma non si è risparmiato nemmeno nei confronti di Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo, rimarcando ancora una volta come la scelta del conduttore di separarsi da lui e passare al Nove lo abbia portato a "sbattere": ecco nel dettaglio cosa ha detto.

Lucio Presta: "Sonia Bruganelli? Ha una smisurata sete di potere"

Intervistato dal Corriere della Sera, il manager Lucio Presta si è scagliato ancora una volta contro Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, da lui accusata più volte di essere stata l’artefice della separazione tra il manager e il conduttore dopo moltissimi anni di proficua collaborazione. "Io e Paolo Bonolis ci siamo voluti un bene dell’anima. Io sono stato al suo fianco in tutti i suoi momenti bui e lui c’è stato in tutti i miei momenti difficili: sono molto addolorato per la fine della nostra amicizia – ha rivelato Presta per poi tornare a parlare di Sonia Bruganelli – Quando sua moglie, spinta da una smisurata sete di potere, ha utilizzato una lama affilata per provare a uccidermi, non potevo rispondere con i fiori. Dovevo rimettere i fatti in riga".

Lucio Presta su Amadeus: "Sapevo che sarebbe andato a sbattere"

Ma rimanendo in tema mogli, Presta non si è risparmiato nemmeno nei confronti di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. "Credo che tutti abbiano visto tutto quello che ho fatto nei suoi Sanremo, ma persone a lui vicine gli sussurravano all’orecchio cose sbagliate, Giovanna ha lavorato contro di me. Così si è voluto affrancare da chi lo aveva aiutato a diventare il numero uno – ha rimarcato Presta per poi mandare proprio al buon Amadeus una pungente stoccata – Era in cima, poteva chiedere tutto e ha pensato che il mio fosse un lavoro semplice. Ma la vita gli ha dimostrato subito, in un’ora, che non è così. Sapevo che al Nove sarebbe andato a sbattere".

Parlando di Sanremo, Presta ha anche rivelato che, dopo aver organizzato ben dieci edizioni, coltiva ad oggi il sogno di poter fare un ultimo Festival: "Ci starebbe bene una donna o addirittura più donne. Sono troppi anni che ci sono solo uomini".

