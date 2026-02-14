Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: "Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti" Lucio Presta rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: il retroscena che avrebbe fatto saltare un sodalizio storico del dietro le quinte della tv.

Per anni Presta e Bonolis sono stati considerati una coppia professionale indissolubile, un team solido e vincente capace di attraversare imperturbabili intere stagioni televisive, successi e cambiamenti. Poi, all’improvviso, qualcosa si è rotto. E oggi, a distanza di tempo, Lucio Presta ha scelto di raccontare la sua verità, mettendo nero su bianco una ricostruzione destinata a far discutere a lungo. Una storia che, secondo il manager, non affonda le radici in contratti o strategie televisive, ma in dinamiche personali molto particolari, che chiamano in causa direttamente Sonia Bruganelli.

Lucio Presta e la fine della collaborazione con Paolo Bonolis

Nel suo libro L’uragano, Lucio Presta dedica ampio spazio alla fine della collaborazione con Paolo Bonolis, una rottura che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Secondo quanto racconta l’agente, all’origine di tutto ci sarebbero state precise "manovre" attribuite a Sonia Bruganelli, che avrebbero progressivamente incrinato il rapporto di fiducia tra lui e il conduttore. Presta colloca l’inizio della frattura nel 2024, un momento cruciale per Bonolis, reduce dalla separazione ufficiale e alle prese con nuove scelte professionali.

Il ritorno in Rai, lo scontro sugli interessi e l’accusa smentita

Sempre stando alla versione di Presta, l’agente avrebbe suggerito a Bonolis di valutare seriamente un ritorno in Rai, ritenuto un rilancio prestigioso e strategico. Una prospettiva che, però, non avrebbe incontrato il favore di Sonia Bruganelli. Il motivo, secondo il manager, sarebbe stato legato alla possibilità di continuare a produrre i programmi dell’ex marito e a mantenere un forte legame con Mediaset, elemento che avrebbe inciso anche sulle sue ambizioni personali. In particolare, Presta sostiene che restare nell’orbita Mediaset avrebbe aumentato le possibilità per Bruganelli di ottenere un ruolo da opinionista a L’Isola dei Famosi. È a questo punto del racconto che emerge l’episodio più controverso. Presta afferma che Sonia Bruganelli avrebbe riferito a Paolo Bonolis di averlo tradito proprio con lui, quando erano ancora marito e moglie. Un’accusa che il manager respinge in modo categorico, definendola una bugia grave e destabilizzante. Secondo quanto scrive, quella rivelazione avrebbe avuto l’effetto di screditarlo agli occhi dell’amico, segnando un punto di non ritorno nei loro rapporti.

La lista dei presunti amanti fatta a Paolo Bonolis

Di fronte a quella che considera una menzogna, Presta racconta di aver reagito con una controffensiva altrettanto dura. Avrebbe infatti messo Bonolis al corrente di una lista di presunti amanti attribuiti a Sonia Bruganelli, una lista che, a suo dire, sarebbe stata nota anche a persone vicine alla produttrice. Il racconto si fa esplicito nelle parole riportate nel libro: "Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. E attenzione, quella persona l’hai portata con te e con me a Firenze".

Secondo Presta, dopo quell’episodio il rapporto con Bonolis avrebbe iniziato a deteriorarsi in modo irreversibile. In una prima fase, il conduttore gli avrebbe chiesto di continuare a vedersi di nascosto, senza che l’ex moglie ne fosse a conoscenza. Poi, gradualmente, sarebbe arrivato il distacco definitivo, con la decisione di separare anche i loro percorsi professionali.

