Lucio Presta, la sua verità sulla rottura con Amandeus e le parole di fuoco sulla moglie: "Giovanna Civitillo lavora contro di me" Nel suo libro, il manager dei vip riserva parole di fuoco alla rottura con uno dei suoi assistiti storica, Amadeus, ma soprattutto al ruolo che avrebbe avuto la moglie del conduttore

E’ davvero L’ Uragano che promette nel titolo il libro di Lucio Presta, uno degli agenti più importanti della televisione italiana che nelle pagine del volume racconta i rapporti con i tanti personaggi incontrati e seguiti in tanti anni di lavoro.

Lucio Presta, Amadeus e le accuse alla moglie Giovanna Civitillo

Non può mancare un capitolo dedicato a uno dei "divorzi" più clamorosi che ha coinvolto il manager, quello con Amadeus, l’ex direttore artistico di alcune delle edizioni di più grande successo del Festival di Sanremo, che poi ha lasciato la Rai per approdare a Discovery in cui, oggi possiamo dirlo, non è riuscito a bissare il successo raccolto durante i tanti anni nella televisione pubblica.

Ed è proprio alla vigilia dell’ultimo Festival a direzione Amadeus che Presta colloca la definitiva rottura con il suo assistito: "Mi mandò un messaggio in cui mi chiedeva di non partecipare all’ultima edizione del Festival perché la cosa lo avrebbe messo in imbarazzo", scrive il manager nel suo libro che poi, affonda il colpo coinvolgendo la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo.

"Molti dicono che sia stata la moglie a consigliare ad Amadeus di avermi vicino, ma è falso: se c’è una persona che lavora contro di me è proprio Giovanna", e poi lancia la bordata: "Ho insistito molto con Costa Crociere perché la prendesse come testimonial durante il Festival, facendola pagare una cifra che nella sua vita non ha mai guadagnato, ho chiesto ad Antonella Clerici di chiamarla nel suo programma di mezzogiorno una o due volte a settimana e farle fare alcune televendite, l’ho sostenuta tutte le volte che ho potuto. E senza mai chiedere un euro di percentuale dai lavori che le ho procurato".

Infine conclude, con parole da cui ancora trasuda amarezza e delusione per un rapporto interrotto troppo bruscamente, ma anche in questa conclusione c’è spazio per una frecciatina non indifferente. "Mi dispiace molto per la fine della nostra storia" – scrive nel suo libro Lucio Presta – "E quest’amarezza è ancora più accentuata dalla serie di flop che purtroppo Amadeus ha inanellato nella sua nuova avventura televisiva. Ha lasciato la Rai per andare a fare questa esperienza che purtroppo per lui si rivela la più dannosa per la sua carriera. E nel giro di qualche settimana ha smesso di essere il numero uno ed è diventato un artista che non ha molto da dire alla televisione".

